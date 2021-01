Umrla je igralka Cloris Leachman

"V čast mi je bilo sodelovati z Cloris Leachman, eno najbolj neustrašnih igralk našega časa. Nihče ni bil takšen, kot je Cloris,"je dejala v izjavi njena menedžerka Juliet Green. "Z enim samim pogledom je lahko zlomila tvoje srce ali te nasmejala, dokler ti solze niso tekle po obrazu. Nikoli nisi vedel, kaj bo Cloris rekla ali naredila in ta nepredvidljiva lastnost je bila del njene neprimerljive čarovnije."

Cloris je umrla na svojem domu v Encinitasu v Kaliforniji v 95. letu starosti. V svoji bogati karieri je bila za svoje delo večkrat nagrajena. Prejela je kar 22 nominacij za emmyje, domov pa jih je odnesla osem.

Gledalci po svetu si jo bodo zapomnili predvsem zaradi vloge sosede Phyllis Lindstrom v humoristični situacijski komediji The Mary Tyler Moore Show. Ta je bila tudi povod za nastanek serije Phyllis.Leta 2011 je prejela zadnjo nominacijo za svoje televizijsko delo, in sicer za vlogo Maw Maw v situacijski komediji Raising Hope.Vloga v filmski drami Zadnja kino predstava (The Last Picture Show) Petra Bogdanovicha iz leta 1971 pa ji je prinesla prestižno filmsko nagrado oskar.