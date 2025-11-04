Umrla je igralka Diane Ladd: 'Bili smo blagoslovljeni, da smo jo imeli'

V 90. letu starosti je umrla igralka Diane Ladd . Da je trikratna nominiranka za oskarja za vedno zaspala, je sporočila njena hči, igralka Laura Dern . "Moja neverjetna junakinja in moj globoki dar, moja mama, Diane Ladd, je danes zjutraj umrla ob meni," je 58-letnica dejala v izjavi in dodala, da je njena mati zadnje trenutke preživela doma, v Kaliforniji.

"Bila je najboljša hči, mati, babica, igralka, umetnica in empatičen duh, ki so ga očitno lahko ustvarile le sanje. Bili smo blagoslovljeni, da smo jo imeli," je dodala Dern, ki razloga smrti svoje matere ni razkrila.

Uspešna kariera pokojne Diane Ladd je trajala desetletja. Velik preboj v filmu je doživela leta 1974, z vlogo natakarice v filmu Martina Scorseseja Alice ne živi več tukaj, kar ji je prineslo tudi prvo nominacijo za oskarja. Nato je nastopila v številnih filmih, si priborila še dve nominaciji za oskarja, nazadnje leta 2022 pa je v filmu o odraščanju Gigi & Nate zaigrala babico.