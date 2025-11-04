Svetli način
Tuja scena

Umrla je igralka Diane Ladd: 'Bili smo blagoslovljeni, da smo jo imeli'

Los Angeles, 04. 11. 2025 09.03 | Posodobljeno pred 5 minutami

V starosti 90 let je umrla igralka Diane Ladd, najbolj znana po vlogi v filmu Divji v srcu. Med uspešno, desetletja dolgo kariero je bila trikrat nominirana za oskarja, nazadnje pa je leta 2022 nastopila v filmu Gigi & Nate. Žalostno vest o njeni smrti je javnosti sporočila njena hči, prav tako uspešna igralka Laura Dern, s katero sta se večkrat skupaj pojavili tudi na filmskem platnu.

V 90. letu starosti je umrla igralka Diane Ladd. Da je trikratna nominiranka za oskarja za vedno zaspala, je sporočila njena hči, igralka Laura Dern. "Moja neverjetna junakinja in moj globoki dar, moja mama, Diane Ladd, je danes zjutraj umrla ob meni," je 58-letnica dejala v izjavi in dodala, da je njena mati zadnje trenutke preživela doma, v Kaliforniji.

Diane Ladd
Diane Ladd FOTO: Profimedia

"Bila je najboljša hči, mati, babica, igralka, umetnica in empatičen duh, ki so ga očitno lahko ustvarile le sanje. Bili smo blagoslovljeni, da smo jo imeli," je dodala Dern, ki razloga smrti svoje matere ni razkrila.

Uspešna kariera pokojne Diane Ladd je trajala desetletja. Velik preboj v filmu je doživela leta 1974, z vlogo natakarice v filmu Martina Scorseseja Alice ne živi več tukaj, kar ji je prineslo tudi prvo nominacijo za oskarja. Nato je nastopila v številnih filmih, si priborila še dve nominaciji za oskarja, nazadnje leta 2022 pa je v filmu o odraščanju Gigi & Nate zaigrala babico.

Laura Dern in Diane Ladd
Laura Dern in Diane Ladd FOTO: Profimedia

Od leta 1960 do 1969 je bila poročena z igralcem Bruceom Dernom. Skupaj sta imela dva otroka, oskarjevko Lauro Dern in deklico Diane Elizabeth Dern, ki je umrla v nesreči leta 1962, ko je bila stara le 18 mesecev.

Pokojna zvezdnica je bila s svojo hčerko Lauro izjemno povezana, skupaj sta se večkrat pojavili na filmskem platnu, s skupnimi močmi pa sta napisali tudi knjigo.

