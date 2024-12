Umrla je igralka in manekenka Dayle Haddon

Dayle Haddon, igralka, aktivistka in nekdanja manekenka je pri 76 letih preminila zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, so sporočile pristojne oblasti. Pokojni se je poklonila tudi njena hči, ki je na družbenem omrežju med drugim zapisala: "Verjamem, da se stvari zgodijo ob pravem času. Ni naključij, še posebej pa ne pri tem, kako vstopamo in zapuščamo ta svet. Bila je duhovno bitje z velikim srcem, ki je cenilo razvoj svoje duše, zato vem, da je bilo njeno potovanje v tej dimenziji zaključeno."

Dayle Haddon, manekenka, ki je krasila naslovnice revij in nastopala v televizijskih oddajah in filmih v 70. in 80. letih, vključno z North Dallas Forty, Max Headroom in The Hitchhiker, je umrla pri 76 letih zaradi uhajanja ogljikovega monoksida. Glede na spletno poročilo policijskega oddelka okrožja Solebury so pokojno našli v petek zjutraj v spalnici, v drugem nadstropju rezidence, medtem ko so 76-letnega moškega Walterja J. Blucasa našli onesveščenega. V izjavi piše, da je "trenutno hospitaliziran in v kritičnem stanju". Walter J. Blucas je oče igralca Marca Blucasa.

Dayle Haddon FOTO: Profimedia

Hči pokojne manekenke, Ryan Haddon je smrt matere potrdila na družbenem omrežju kamor je objavila galerijo fotografij. Objava je vključevala več del pokojne, naslovnice revij, ki jih je krasila kot model, vključno z Vogue, Harper's Bazaar in Cosmopolitan, skupaj s podobo ene od njenih knjig. Materi se je poklonila tudi s čustvenim spisom, kjer je med drugim zapisala: "Bila je ženska z veliko moči, a hkrati nežna in pozorna do vseh. Globoko ustvarjalna in radovedna, obdarjena z lepoto, tako notranjo kot zunanjo. Vedno prijazna in premišljena. V pogovorih je znala segati v najgloblje kotičke duše in se hkrati dvigniti do najvišjih višav duhovnega razumevanja. Podpirala je mnoge, videla njihovo veličino, tudi ko je sami niso, in zgradila mostove s svojimi povezavami, da bi jim pomagala napredovati. Bila je največji zagovornik vseh. Navdih za mnoge. Verjamem, da se stvari zgodijo ob pravem času. Ni naključij, še posebej pa ne pri tem, kako vstopamo in zapuščamo ta svet. To je nekaj mističnega in neznanega. Bila je duhovno bitje z velikim srcem, ki je cenilo razvoj svoje duše, zato vem, da je bilo njeno potovanje v tej dimenziji zaključeno. Častim jo. Klanjam se ji." Globok zapis je zaključila z: "Počivaj v luči, mami."

Dayle Haddon in njena hči Ryan Haddon. FOTO: Profimedia