Umrla je igralka iz Transformerjev in Sanjskih punc

People poroča, da je igralka Esther Scott pred dobrim tednom dni na svojem domu v Santa Monici doživela srčni infarkt. Pripeljali so jo v bolnišnico, kjer pa je nato čez tri dni (14. februarja) umrla v krogu svojih bližnjih. Bila je stara 66 let.

Scottova je igrala v filmih kot so Boyz n the Hood, Sanjske punce (Dreamgirls), V iskanju sreče (The Pursuit of Happyness), Austin Powers v Zlatotiču (Austin Powers in Goldmember) in Čarovnice (The Craft). Del franšize Transformerji (Transformers)pa je postala leta 2007, ko je stopila v vlogo babice Glena Whitmanna (Anthony Anderson).