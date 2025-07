Umrla je igralka Judy Loe, mati zvezdnice Kate Beckinsale

"Po neizmernem trpljenju je 15. julija ponoči umrla v mojih rokah," je razkrila Beckinsale in dodala, da za objavo ni izbrala najboljših fotografij in posnetkov, saj se še ni mogla prisiliti, da pregleda albume. "Iskreno se opravičujem vsem njenim prijateljem, ki so tako ali prek medijev izvedeli novico o njeni smrti, a ne morem skozi njen telefon. Sem paralizirana. Jude je bila kompas in ljubezen mojega življenja. Bila je moja najboljša prijateljica," je še zapisala zvezdnica.

"Ogromno srce te drobcene ženske se je dotaknilo toliko ljudi, ki so jo imeli radi. Bila je zelo pogumna v toliko različnih pogledih, včasih preveč odpuščala in verjela v dobro vsakega posameznika. Brez nje je svet postal prazen in to je nemogoče prenesti," je opisala mater in se ji na koncu poklonila z besedami: "Mama, tako zelo te imam rada. To je bil moj največji strah, odkar sem pri petih letih izvedela, da mi je umrl oče, in zdaj sem tukaj. Tako zelo mi je žal."