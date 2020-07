Umrla je igralka Kelly Preston, žena Johna Travolte

V 58. letu je umrla Kelly Preston. "12. julija 2020 zjutraj je Kelly Preston, ljubljena žena in mama, umrla po dveletni bitki z rakom na dojkah," je družina preko medijskega zastopnika sporočila reviji People: "Odločila se je, da bo bitko bila v zasebnosti in je že nekaj časa prejemala zdravniško pomoč v krogu družine in prijateljev. Bila je svetla, lepa in ljubeča duša, ki je globoko ljubila druge in je oživela vse, česar se je dotaknila. Družina v teh hudih časih prosi za razumevanje in zasebnost."

Žalostno novico je potrdil tudi John, ob ženini fotografiji zapisal nekaj besed in svoje sledilce prosil za razumevanje, da potrebuje čas zase: "S težkim srcem potrjujem, da je moja čudovita žena izgubila dveletno bitko z rakom na dojkah. Bila je pogumen boj in bila obkrožena z ljubeznijo in podporo ljubljenih. Z družino bomo večno hvaležni zdravnikom in medicinskim sestram zdravstvene ustanove Anderson Cancer Center in vsem drugim zdravstvenim centrom, ki so nam pomagali. Prav tako se zahvaljujemo družini in prijateljem, ki so ji stali ob strani. Kellyjine ljubezni in njenega življenja se bomo za vedno spominjali. Vzel si bom nekaj časa zase in za moje otroke, ki so izgubili mamo, zato prosim, odpustite mi v naprej, če me nekaj časa ne bo od nikoder. Ampak prosim, vedite, da bomo v nadaljnjih tednih in mesecih čutili vašo ljubezen, medtem ko bomo celili rane. Z vso ljubeznijo, J."