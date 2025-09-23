Svetli način
Tuja scena

Umrla je italijanska filmska diva Claudia Cardinale

Pariz, 23. 09. 2025 22.42 | Posodobljeno pred 16 minutami

M.P.
V 88. letu starosti je umrla ikona italijanske filmske industrije Claudia Cardinale. Igralka, ki je svojo kariero začela pred več desetletji, je po poročanju medijev umrla v bližini Pariza.

Italijanska igralka Claudia Cardinale
Italijanska igralka Claudia Cardinale FOTO: AP

Igralka Claudia Cardinale je umrla v Nemoursu blizu Pariza, kjer je živela, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil njen agent. Stara je bila 87 let.

15. aprila 1938 se je v Tunisu rodila sicilijanskim staršem, ki so se priselili med britanskim protektoratom. Pri 14 letih se je strinjala, da s sestro in sošolkami nastopi v kratkem dokumentarcu Renéja Vautierja, Anneaux d'Or. Takrat jo je opazil igralec Omar Šarif ter jo povabil, da bi igrala služkinjo arabskega umetnika v filmu Goha le simple Jacquesa Baratierja.

Claudia Cardinale
Claudia Cardinale FOTO: Profimedia

Pri 18 letih je bila izbrana za "najlepšo Italijanko v Tunisu" in si prislužila gostovanje na filmskem festivalu v Benetkah. Kot poroča Le Monde, je pokojna igralka od svojega filmskega prvenca odigrala vrsto vlog, ne da bi pri tem kdaj izgubila svojo skromnost. Med njenimi najbolj znanimi vlogami sta tisti v filmih Leopard in Bilo je nekoč na zahodu.

V svoji karieri je sodelovala z nekaterimi največjimi umetniki, vključno z Luchinom Viscontijem, Federicom Fellinijem, Richardom Brooksom, Henrijem Verneuilom in Sergiom Leonejem.

