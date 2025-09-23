Umrla je italijanska filmska diva Claudia Cardinale

Igralka Claudia Cardinale je umrla v Nemoursu blizu Pariza, kjer je živela, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil njen agent. Stara je bila 87 let.

15. aprila 1938 se je v Tunisu rodila sicilijanskim staršem, ki so se priselili med britanskim protektoratom. Pri 14 letih se je strinjala, da s sestro in sošolkami nastopi v kratkem dokumentarcu Renéja Vautierja, Anneaux d'Or. Takrat jo je opazil igralec Omar Šarif ter jo povabil, da bi igrala služkinjo arabskega umetnika v filmu Goha le simple Jacquesa Baratierja.