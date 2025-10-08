Umrla je Joan Kennedy, prva žena Teda Kennedyja

Umrla je Joan Bennett Kennedy, prva žena senatorja Teda Kennedyja. Stara je bila 89 let. Prvi je o njeni smrti poročal GoLocalProv, ki je objavil tudi njeno osmrtnico. Joan je bila nadarjena pianistka, ki se je z najmlajšim sinom Joeja Kennedyja ločila leta 1983, potem ko sta bila poročena 22 let.

Joan Kennedy je bila rojena v New Yorku, Teda Kennedyja pa je spoznala leta 1957, ko ju je predstavila njegova starejša sestra Jean, s katero sta obiskovali isto fakulteto. V roku enega leta se je par zaročil, kljub temu, da sta oba izrazila pomisleke o poroki, pa je njegov oče Joe vztrajal, da sta stopila pred oltar.

Ted Kennedy in Joan Kennedy sta bila poročena 22 let. FOTO: Profimedia icon-expand

Poročila sta se leta 1958, ko je bila stara šele 22 let. Skupaj sta imela tri otroke, Karo, Teda mlajšega in Patricka. Hčerka, ki so ji leta 2002 diagnosticirali pljučnega raka, je devet let pozneje umrla zaradi srčnega zastoja. Ted mlajši je pri 12 letih zbolel za kostnim rakom, zato so mu morali amputirati del desne noge. Patrick je bil 16 let kongresnik in je velik zagovornik duševnega zdravja.

Zakon Joan in Teda je preživel veliko vzponov in padcev

Julija 1969 je Tedov avtomobil zapeljal z mostu, v nesreči pa je umrla sopotnica Mary Jo Kopechne, ki je ostala ujeta v vozilu. Joan se je skupaj z možem udeležila pogreba, ob strani pa mu je stala tudi tri dni pozneje, ko je priznal krivdo, da je pobegnil s kraja nesreče. V letih, ki so sledila, je bila deležna več ponižanj, saj so v javnost prišle številne zgodbe o njegovih aferah in je polnil naslovnice zaradi težav z alkoholom. Ker je bila po naravi tiha in zadržana, se Joan ni najbolje vključila v razvpito družino Kennedy. Kot je pred leti povedala v enem od intervjujev za People, ji je Jackie Kennedy nekoč svetovala, naj uteho poišče v igranju klavirja, kot je sama to počela s slikanjem na platno.

Joan Kennedy FOTO: Profimedia icon-expand