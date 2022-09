Umrla je kraljica Elizabeta II., stara 96 let

Britanska kraljica Elizabeta II. je umrla, stara 96 let, je sporočil BBC. Kraljica Elizabeta II. je bila po poročanju angleških medijev pod zdravniškim nadzorom v Balmoralu, kjer je od meseca junija na poletnem oddihu. Buckinghamska palača je pred nekaj urami sporočila, da zdravnike skrbi za njeno zdravje. K svoji materi pa so pred kratkim prispeli vsi njeni otroci, torej princ Charles, princ Andrew, princ Edward in princesa Anne. Pripotovala je tudi Charlesova žena Camilla. Čeprav so britanski mediji najprej poročali, da sta h kraljici odpotovala tudi princ Harry in njegova soproga Meghan Markle, ki sta na delovnem obisku v Evropi, pa naj bi k babici potoval samo Harry. Na Škotskem je tudi princ William, tja pa se je odpravil sam, saj je njegova soproga Kate ostala v Windsorju.

Po kraljičini smrti bo vodenje monarhije prevzel njen najstarejši sin, Charles, ki je postal kralj. Buckinghamska palača je ob kraljičini smrti podala uradno izjavo: "Kraljica je umrla mirne smrti na gradu Balmoral. Kralj in kraljica spremljevalka bosta nocoj ostala v Balmoralu, v London pa se bosta vrnila jutri."

Britanska monarhinja Elizabeta II. je bila v Balmoralu pod zdravniškim nadzorom, je pred nekaj urami sporočila Buckinghamska palača, zdravniki pa so izrazili skrb za njeno zdravje. "Po jutranjem pregledu so zdravniki zaskrbljeni za zdravje njenega veličanstva. Svetovali so, naj ostane pod zdravniškim nadzorom. Kraljica ostaja v udobju Balmorala," so v izjavi za javnost sporočili iz britanskega dvora. Prav grad v Balmoralu je ena kraljičinih najljubših destinacij, kjer je doživela najlepše trenutke v svojem življenju, je v preteklosti razkrila monarhinja.

96-letna kraljica se v sredo ni udeležila srečanja Kronskega sveta, saj so ji zdravniki svetovali počitek. Njena ožja družina je bila o njenem zdravstvenem stanju obveščena, so še sporočili z dvora. BBC poroča, da so sedaj vsi kraljičini otroci že prispeli k njej. Ob materini strani je bil najprej njen najstarejši sin, princ Charles z ženo Camillo. Na Škotsko je pripotoval tudi princ William, medtem ko njegova žena Kate Middleton ostaja v Windsorju. V imenu princa Harryja in njegove žene Meghan Markle se je oglasil njun predstavnik za javnost, ki je dejal, da se bo par, ki se je iz Nemčije že vrnil v London, odpravil h kraljici. A kot kaže, se je k babici odpravil samo Harry, njegova žena pa bo zaenkrat ostala v Londonu, a se ne bo udeležila dobrodelne prireditve, na kateri bi moral govor imeti Harry. Ob materi je tudi princesa Anne z bratoma princem Edwardom in princem Andrewom.

Kraljeva družina se je tako skupaj zbrala ob izjemno težkem času, člani pa so na Škotsko pripotovali z vseh koncev. Na poti je še vedno princ Harry, ki zagotovo ni pričakoval, da se bo njegov delovni obisk Evrope nepričakovano razvil drugače. Čeprav se je princu Edwardu pridružila tudi žena Sophie, pa soprogi princa Williama in princa Harryja nista pripotovali na Škotsko. Kate Middleton je ostala s svojimi tremi otroki, ki so pričeli novo šolsko leto na drugi šoli, Meghan Markle pa je zaenkrat ostala v Londonu, kjer bi morala obiskati dobrodelno prireditev, a bo morda pozneje vseeno odpotovala h kraljici, je sporočil tiskovni predstavnik para, ki živi v Kaliforniji.

Medtem ko se kraljičina najožja družina zbira na Škotskem, pa se zbirajo tudi zaskrbljeni Angleži, ki pred Buckinghamsko palačo kljub slabemu vremenu spremljajo novice o monarhinji, ki na prestolu vlada že častitljivih 70 let. Zbrani so pred palačo začeli polagati tudi šopke s cvetjem. Ljudje se zbirajo tudi pred kraljičino počitniško rezidenco Balmoral, kjer Elizabeta II. biva že od meseca julija.

Na sporočilo dvora se je že odzvala nova britanska premierka Liz Truss, ki je dejala, da je celotna država zelo zaskrbljena nad novico. "Moje misli in misli vseh prebivalcev Združenega kraljestva so trenutno z njenim visočanstvom in njeno družino." Kraljica je Trussovo v torek imenovala za britansko premierko in sprejela odstop Borisa Johnsona, oba pa je sprejela kar na Škotskem in ni odpotovala v London, kjer bi se udeležila dogodka. Zaskrbljenost nad kraljičinim zdravjem je izrazil tudi nekdanji premier Tony Blair, v imenu Kanadčanov pa se je na Twitterju oglasil tudi kanadski premier Justin Trudeau, ki je v mislih s kraljevo družino. Kraljici se je poklonil tudi ameriški predsednik Joe Biden.

