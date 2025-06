Umrla je kuharska mojstrica in televizijska voditeljica Anne Burrell

Umrla je ameriška kuharska mojstrica in televizijska voditeljica Anne Burrell, ki je bila znana po svojih platinastih kratkih laseh, živahni osebnosti in kulinaričnih sposobnostih. 55-letnico so našli neodzivno v njenem stanovanju v New Yorku, kot je za Page Six povedal tiskovni predstavnik gasilcev, pa ji ob prihodu reševalcev več ni bilo pomoči.

V New Yorku je umrla priljubljena ameriška kuharska mojstrica in voditeljica oddaje Worst Cooks in America, Anne Burrell. Njeno smrt je v izjavi potrdila družina, ob prihodu reševalcev pa ji ni bilo več pomoči. 55-letnici so se na družbenih omrežjih poklonili številni iz sveta kulinarike in televizijskih vod, uradni vzrok njene smrti pa še ni znan.

Anne Burrell

"Anne je bila ljubljena žena, sestra, hči, mačeha in prijateljica, njen nasmeh pa je osvetlil vsako sobo, v katero je vstopila. Annina luč je segla veliko dlje kot samo do tistih, ki jih je poznala, dotaknila se je milijonov ljudi širom sveta. Čeprav je ni več med nami, njena toplina, duh in ljubezen ostajajo večni," je v izjavi za javnost zapisala družina. Da je bila čudovita oseba z neverjetnim kulinaričnim talentom, je v izjavi za javnost povedal tudi tiskovni predstavnik Food Networka, kjer je Anne vodila oddajo Worst Cooks in America. "Naše misli so ob tej grozni izgubi z Annino družino, prijatelji in oboževalci," je še dodal.

Anne Burrell je bila znana po svoji živahni osebnosti.

Burrell je pred dnevi delila zadnjo fotografijo na družbenem omrežju, na kateri je delovala zdrava in srečna, na njej pa pozira skupaj z umetnico Elizabeth Eaton Rosenthal. Kot je za Page Six povedal tiskovni predstavnik newyorških gasilcev, so iz njenega stanovanja poklicali na pomoč, ko so jo našli neodzivno, klicatelj pa je trdil, da je kuharska mojstrica doživela srčni zastoj. "Pretresen sem in globoko užaloščen ob novici, da je umrla Anne Burrell. Bila je vročekrvna kuharska mojstrica, imela je neverjetnega duha, ki je razsvetlil vsak prostor, v katerega je stopila," je na družbenem omrežju zapisal Robert Irvine, ki je z njo sodeloval pri nastajanju oddaje Worst Cooks in America.

"Pravkar sem slišal, da je umrla Anne Burrell. Toliko sem se naučil od tebe, ko sem sodeloval v oddaji Worst Cooks in America. Vem, da boš v nebesih zakuhala nevihto. Počivaj v miru," pa se ji je z besedami poklonil televizijec Wells Adams, ki je sodeloval v 19. sezoni oddaje.

Chef Michael Voltaggio se je 55-letnice spomnil z objavo fotografije otroške odejice, ki jo je za njegovo najmlajšo hčerko sešila Burrell."Anne, hvala, da si delila svoj talent s svetom. Poleg tega, da si bila izjemna kuharska mojstrica, učiteljica in kolegica, si bila tudi zvesta prijateljica. Med zmagami in porazi si se vedno oglasila in preverila, kako smo," je pripisal.

Kuharska mojstrica in avtorica kuharskih priročnikov

V New Yorku rojena Anne Burrell se je za kuhanje navdušila ob materinih doma pripravljenih obrokih in spremljanju televizijske ikone Julie Child. Študirala je angleščino in komunikologijo, pozneje pa se je podala na prestižno kulinarično šolo Culinary Institute of America, kjer je diplomirala leta 1996. Oboževala je italijansko kuhinjo, zato se je izpopolnila v italijanski kuhinji in se izurila v pripravi italijanskih jedi. Ko se je vrnila v New York, je delala v prestižnih restavracijah, znanih po pripravi mediteranskih jedi. V začetku tisočletja je tudi sama začela učiti in postala predavateljica na Institute of Culinary Education, sčasoma pa se je podala tudi v televizijske vode.

Anne Burrell je oboževala italijansko kuhinjo.