Umrla je legendarna novinarka in voditeljica Barbara Walters

Več kot pet desetletij je bila Waltersova ime, ki se je konstantno pojavljalo v svetu ameriške televizije, ne glede na to, ali je govorila s svetovnimi voditelji v informativnih oddajah, na domovih slavnih za svoje redne oddaje Barbara Walters Specials ali v dnevni pogovorni oddaji The View, v kateri je s sovoditeljicami razpravljala o najnovejših škandalih in dogajanju, ki je polnilo naslove tabloidov.

Poročila se je štirikrat, s poslovnim direktorjem Robertom Katzom, producentom Leejem Guberjem in dvakrat z mogulom zabavne industrije Mervom Adelsonom. Drugi zakon z Adelsonom se je končal leta 1992. Z Guberjem sta leta 1968 posvojila hčerko Jackie.

Waltersova je v času svoje kariere prejela številne nagrade, med njimi več emmyjev, nagrado Peabody, ima pa tudi svojo zvezdo na Pločniku slavnih. Njen zadnji intervju je bil decembra leta 2015, ko se je pogovarjala z Donaldom Trumpom, v javnosti pa je bila zadnjič opažena leta 2016.

Od nje so se že poslovili številni zvezniki, med katerimi so tudi njene nekdanje sovoditeljice oddaje View. Star Jones je v objavi na Twitterju zapisala, da Barbari dolguje več, kot bi ji lahko kadar koli poplačala.