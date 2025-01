Umrla je 'mačja ženska' Jocelyn Wildenstein.

"Kot vsak dan sva si privoščila veselo urico, pripravljala sva se na praznovanje novega leta, preden bi se šla oblačit za zabavo, pa sva se odločila še za krajši počitek," je povedal Klein, ki je z Jocelyn preživel 21 skupnih let. Kot vzrok smrti je navedel flebitis, ki je boleče vnetje sten ven in okolnega tkiva. "Zaradi flebitisa je imela zelo otekle noge, kri pa vanje ni prihajala. Prav tako je zaviral pretok kisika v njene možgane. Zaspala sva, ko pa sem se zbudil, sem jo skušal predramiti, da se oblečeva, ona pa je bila hladna in mrtva," je še dejal.

"To je zelo žalostno, ko zaspiš s svojo ljubljeno, ki sem jo poznal 21 let, pričakuješ novo leto, nato pa jo najdeš hladno in mrtvo," je povedal in dodal, da je bila Jocelyn sicer pred smrtjo dobrega zdravja, flebitis pa je imela tudi njena babica. Skupaj sta se pripravljala na vstop v novo leto. "Dva dni prej sva bila v prestižni restavraciji na večerji, pred tem pa obiskala Chanelovo modno revijo. Vse je bilo v redu," je razkril in povedal, da so bili praznični dnevi čudoviti. "Prirejala sva zabave, ona pa je bila v dobri formi in brezhibnega zdravja," je povedal užaloščen partner, ki je zadnje dni z Jocelyn preživel v Parizu.