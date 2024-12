Umrla je Maggie Law, mati igralca Juda Lawa

51-letni zvezdnik je v pogovoru za People razkril, da bi se morala slovesnost zgoditi že pred tedni, a je v tistem času umrla njegova mama, zato so jo preložili. Maggie Law je imela velik vpliv na sinovo življenje in kariero, igralec pa je dejal, da je prav zato slovesnost zanj grenko-sladka, svoj dosežek pa je poklonil materi.

"Bil je dolg proces. Novico sem dobil pred nekaj tedni in slovesnost bi morala že biti, a mi je umrla mama, zato smo vse skupaj preložili. Na nek čuden način je bilo to darilo, saj je nekaj članov družine prav zaradi tega lahko prišlo v Los Angeles," je razkril zvezdnik, ki je dejal, da ga je družina ves ta čas zelo podpirala:"Bili so čudoviti. Vedno me podpirajo in so ljubeznivi. Srečo imamo, da imamo drug drugega. Oni so moja opora."