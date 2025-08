Umrla je mama Brada Pitta: 'Nismo bili še pripravljeni na tvoj odhod'

Umrla je mama Brada Pitta , Jane Etta Pitt . Da se je v 85. letu starosti poslovila nekdanja šolska svetovalka, je z objavo na družbenem omrežju sporočila njena strta vnukinja. "Moja ljubka babica, Jane Etta, nismo še bili pripravljeni na tvoj odhod, ampak ker vem, da si končno spet svobodna, da poješ, plešeš in slikaš, je to nekoliko lažje," je zapisala Bradova nečakinja Sydney Pitt .

Hči Douga Pitta, je dejala, da je pokojna z lahkoto sledila vsem 14 vnukom. "Ljubezen, ki jo je dajala, ni bila omejena in vsi, ki so jo srečali, so jo čutili."

Jane Etta, ki bi čez nekaj dni praznovala rojstni dan, je svoje tri otroke, dva sinova in hči Julie, s svojim možem Williamom Alvinom, ki je bil lastnik prevozniškega podjetja, vzgajala v krščanski veri.