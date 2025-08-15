Umrla je Jackie Bezos, mama Jeffa Bezosa

V 79. letu starosti je umrla Jackie Bezos , mama enega najbogatejših zemljanov Jeffa Bezosa . Novico o smrti so objavili na spletni strani Fundacije družine Bezos (Bezos Family Foundation), njen sin Jeff pa se ji je poklonil z zapisom na svojem Instagramu. "Vedno je dajala veliko več, kot je prosila," je zapisal.

Po Jeffovih navedbah je umrla zaradi bolezni Lewyjevih telesc - druge najpogostejše oblike demence za Alzheimerjevo boleznijo. "Umrla je obkrožena z mnogimi, ki smo jo imeli radi - njenimi otroki, vnuki in mojim očetom. Vem, da je v zadnjih trenutkih čutila našo ljubezen. Vsi smo zelo srečni, da smo bili del njenega življenja. Za vedno jo bom nosil v srcu," je zapisal Jeff.

Moževi mami se je poklonila tudi Lauren Sanchez Bezos. "Zelo jo bomo pogrešali. Rada te imam," je zapisala v komentarju pod objavo.