Tuja scena

Umrla je Jackie Bezos, mama Jeffa Bezosa

New York, 15. 08. 2025 10.17 | Posodobljeno pred 20 minutami

Umrla je Jackie Bezos, mama Jeffa Bezosa. "Vedno je dajala veliko več, kot je prosila," je ob tem na svojem Instagramu zapisal Jeff. Kot je dodal, je umrla zaradi bolezni Lewyjevih telesc.

V 79. letu starosti je umrla Jackie Bezos, mama enega najbogatejših zemljanov Jeffa Bezosa. Novico o smrti so objavili na spletni strani Fundacije družine Bezos (Bezos Family Foundation), njen sin Jeff pa se ji je poklonil z zapisom na svojem Instagramu. "Vedno je dajala veliko več, kot je prosila," je zapisal.

Po Jeffovih navedbah je umrla zaradi bolezni Lewyjevih telesc - druge najpogostejše oblike demence za Alzheimerjevo boleznijo. "Umrla je obkrožena z mnogimi, ki smo jo imeli radi - njenimi otroki, vnuki in mojim očetom. Vem, da je v zadnjih trenutkih čutila našo ljubezen. Vsi smo zelo srečni, da smo bili del njenega življenja. Za vedno jo bom nosil v srcu," je zapisal Jeff.

Moževi mami se je poklonila tudi Lauren Sanchez Bezos. "Zelo jo bomo pogrešali. Rada te imam," je zapisala v komentarju pod objavo.

Želko Kacin
15. 08. 2025 10.37
ma kakšne so to izmišljene bolezni
ODGOVORI
0 0
MarkoJur
15. 08. 2025 10.22
+3
Dodatnega časa tu niti najbogatejši ne morejo kupit....
ODGOVORI
4 1
Podlesničar
15. 08. 2025 10.31
+1
Tolaži se... brez miljonov za oskrbo bi se poslovila mnogo prej.
ODGOVORI
1 0
