Umrla je mama Jon Bon Jovija Carol Bongiovi

V 84. letu je umrla Carol Bongiovi . Mama legendarnega rockerja Jona Bon Jovija se je poslovila le tri dni pred svojim rojstnim dnem, novico o njeni smrti pa je za tuje medije potrdil tudi slavni glasbenik. Kot je poročala revija People, je Carol za vedno zaspala v medicinskem centru Monmouth v New Jerseyju. "Naša mama je bila sila, njen duh in pripravljenost sta oblikovala to družino. Zelo jo bomo pogrešali," je v imenu družine za medije dejal 62-letnik.

Zvezdnik je bil na svojo mamo izjemno navezan. Leta 2020 je v enem od intervjujev dejal, da so prav njegovi starši zaslužni za to, da je lahko uresničil svoje sanje. Kot je povedal, sta ga spodbujala, da je vztrajal v glasbi. "Ko sem postal starejši, sem ugotovil, da je to veliko darilo, ki sem ga dobil od svojih staršev. Resnično so verjeli v mantro Johna Kennedyja o odhodu na Luno. Ja, seveda lahko greš na luno. Samo pojdi, Johnny, sta mi govorila. Pa sem šel," je dejal za The Big Issue in dodal, da sta mu starša dovolila nastopati že pri rosnih 17 letih. "Zelo sta me podpirala. Lahko sem prišel domov ob enih ali dveh zjutraj, ob osmih pa sem moral biti že v šoli. Rekla sta mi le naj pridem pravočasno, saj je šola moja odgovornost, a naj sledim svojim sanjam," je še dodal.