Umrla je mama Michelle Obama, Marian Robinson

Marian Robinson je bila dobro znana stalnica v Beli hiši v osmih letih administracije Baracka Obame , med letoma 2009 in 2017. Velik del tega časa je posvetila skrbi za svoji dve vnukinji, Malio in Sasho , hčerki Michelle in Baracka Obame. V izjavi, objavljeni na X, nekdanjem Twitterju, je nekdanja prva dama Združenih držav Amerike svojo mamo označila za svojo skalo, ki je bila vedno ob njej, ko jo je potrebovala. "Bila je enako vztrajno varovalo za celotno našo družino in z zlomljenim srcem lahko povemo, da je danes umrla," je zapisala.

Marian, rojena leta 1937, je odraščala v veliki družini, imela je namreč šest sorojencev. Živeli so v Chicagu, mestu, v katerem je preživela velik del svojega življenja, preden je privolila v selitev v Washington DC po zmagi zeta na volitvah. Na začetku svojega življenja je študirala za učiteljico, pozneje pa je delala kot tajnica. Michelle in drugega otroka, Craiga , je vzgajala skupaj z možem Frasierjem Robinsonom na južni strani Chicaga. "Na vsakem koraku, ko so naše družine šle po poteh, ki jih nihče od nas ni mogel predvideti, je ostala naše zatočišče pred nevihto," je dejal Obama. Na volilni noči leta 2008, ko je odjeknila novica, da bo Barack kmalu prevzel težo sveta, je bila tam in ga držala za roko. Z njim je sedela na kavču in opazovala rezultate, ko se je zapisal v zgodovino, kot prvi afroameriški predsednik.

Nekdanji predsednik ZDA pa je zapisal, da je "bila in bo samo ena Marian Robinson". "V naši žalosti smo povzdignjeni zaradi izjemnega darila njenega življenja," je še zapisal in dodal: "In preostanek bomo porabili za to, da bomo živeli po njenem zgledu." Več podrobnosti o vzroku smrti ni bilo podanih.

V intervjuju za CBS, ameriškega partnerja BBC, je Marian povedala, da se je čutila prisiljeno preseliti v Washington, ker je čutila, "da bo to zelo težko življenje" za njeno hčer in zeta. "Skrbelo me je za njihovo varnost, skrbelo me je za moje vnukinje. Zaradi tega sem se preselila v DC." Barack jo je nekoč označil za "najmanj pretenciozno osebo", kar jih pozna. "Namesto da bi se družila z oskarjevci ali nobelovci, je svoj čas raje preživljala zgoraj s pladnjem, pred televizijo, v sobi zunaj svoje spalnice z velikimi okni, ki so gledala na Washingtonov spomenik," je zapisano v izjavi družine. "Edini gost, ki ga je želela srečati, je bil papež," so dodali.

Na materinski dan, le nekaj tednov pred njeno smrtjo, je Michelle napovedala razstavo v njeno čast v muzeju Obama Presidential Center v Chicagu. "Na toliko načinov mi je spodbudila, da sem globoko zaupala v to, kdo sem in kdo bi lahko bila, tako da me je naučila razmišljati," je dejala v video napovedi. "Brez mame preprosto ne bi bila to, kar sem danes," je zaključila.