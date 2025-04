Umrla je manekenka Lucy Markovic

"Manekenstvo je bilo ena od Lucyjinih sanj, mi pa smo počaščeni, da smo lahko bili del njene poti. V službo je prinašala lepoto, eleganco in moč. Bolj kot to pa je pomembno, da je prinašala sebe – svojo toplino, smeh in svetlobo," je agencija zapisala v izjavi.

Lucy je bila še najstnica, ko je v deveti sezoni oddaje Avstralski top model, ki so jo predvajali leta 2015, tekmovala za laskavi naziv, a ostala v finalu poražena. To je bila njena odskočna deska za uspešno kariero, saj je pozneje delala z modnimi znamkami Victoria Beckham, Oscar de la Renta, Bulgari, Givenchy in Dolce & Gabbana. Pojavila se je tudi v modnih revijah, kot sta Vogue in Marie Claire.