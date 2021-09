Umrla Marina Tucaković, avtorica največjih balkanskih hitov

V 67. letu je po hudi bolezni umrla Marina Tucaković, ki je se je podpisala pod številne, zdaj že zimzelene skladbe. Zora je, Dodirni mi kolena, Svi pjevaju, ja ne čujem, Kuda idu izgubljene djevojke, so samo nekateri od mnogih hitov, s katerimi se je zapisala v srca poslušalcev. Od nje so se na družbenih omrežjih poslovili izvajalci, s katerimi jo je povezovalo sodelovanje in tudi prijateljstvo.

Marina Tucaković je v času svojega dolgoletnega ustvarjanja napisala nekaj tisoč pesmi za najbolj znane glasbene izvajalce na območju Balkana in jim s tem pomagala zgraditi uspešne mednarodne kariere. Nekateri od teh, za katere je pisala skladbe, so tudi Zdravko Čolić, Toše Proeski, Severina, Nina Badrić, Neda Ukraden, Ceca, Jelena Karleuša, Željko Joksimović in drugi.

icon-expand Marina Tucaković se je rodila 4. novembra 1953 v Beogradu. FOTO: Profimedia

Priznano avtorico besedil pesmi, kot so Dodirni mi kolena, Zora je, Gas Gas, Svi pjevaju, ja ne čujem, Kuda idu izgubljene djevojke, Stranac u noći in druge, so v letih pred smrtjo pestile zdravstvene težave. Za njo je dolgoletna bitka s težko boleznijo, pozimi leta 2018 so ji operirali maligni tumor dojke na srbskem Inštitutu za onkologijo in radiologijo. Kasneje je v spremstvu svojih najbližjih odpotovala na zdravljenje v Nemčijo. Leta 2019, ko je priznala, da je že dalj časa slutila, da je hudo bolna, ji je pomoč glede zdravljenja ponudila tudi pevka Jelena Karleuša.

Rojena Beograjčanka je bila dolga leta poročena s skladateljem Aleksandrom Radulovićem, s katerim je dobila tudi dva sina, Milana in Miloša. Slednji je leta 2008 pri samo 24 letih umrl na njihovem domu, v postelji ga je našla ravno Tucakovićeva, ki pa kasneje ni želela vpogledati v rezultate obdukcije.

Pred dnevi je tekstopiska potrebovala nujno zdravniško pomoč, kasneje pa je s pomočjo sina in poznanstev prejela ustrezno bolnišnično oskrbo, pri čemer so jo priklopili na respirator. Sin Milan je za srbske medije pojasnil, da je rak dojke metastaziral na jetra, pljuča, možgane in kosti. Avtorica, ki je prvi uspeh dosegla s pesmijo skupine Zana, katere skladbo Dodirni mi kolena je priredila tudi pevka Severina, je s hrvaško pevko sodelovala dolga leta. Marina je zanjo spisala tudi pesmi Silikoni, Mrtav bez mene, Gade, Gas, gas in Tridesete. Za Mišo Kovača je ustvarila legendarno Svi pjevaju, ja ne čujem, za Oliverja Dragojevića Što to bješe ljubav ter za skupino Magazin pesem Tri sam ti zime šaptala ime.

Od nje so se na družbenih omrežjih poslovile največje balkanske zvezde, s katerimi je sodelovala in jih je hkrati povezovalo veliko prijateljstvo. Jelena Karleuša je zapisala: ''Maki moja, iščem besede. V tem življenju, polnem bolečine, trpljenja in žalosti, si ti pustila najlepšo sled in za to je bilo vredno živeti. Hvala ti za vse,'' ob tem pa dodala del pesmi legendarne tekstopiske.

Željko Joksimović je na omrežju Instagram objavil njuno skupno fotografijo.

Massimo Savić se ji je zahvalil za skladbo Stranac u noći in dodal: ''Vedno boš tukaj. V verzih. In spominih.''

Lepa Brena pa je ob skupni črno-beli fotografiji zapisala: ''Odšla je ženska, pesnik vseh nas, naša prijateljica in kolegica, ki je kot skener naše duše vedela, kaj mislimo in čutimo. Nikoli več se ne bo rodila takšna ženska, ki smo jo vsi imeli radi in spoštovali. Njena besedila bodo ostala kot pečat vseh nas ... Naj ji bo lahka zemlja in naj nas sedaj opazuje z nekega boljšega kraja.''