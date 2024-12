Umrla je mati Chucka Norrisa

"Moja in Aaronova čudovita mati je odšla domov k Jezusu. Najina mama je bila ženska neomajne vere, svetilnik v najinem življenju in njena ljubezen je odsevala božjo milost. Med odraščanjem je njen smeh napolnil naš dom z veseljem, njeni objemi pa so nam dali občutek varnosti, ki ga bomo za vedno nosili v svojih srcih," je zapisal.

"Imela je neverjeten dar, da je poskrbela, da so se vsi ob njej počutili posebne, pri čemer je pogosto postavljala potrebe drugih pred svoje. Od mojih najzgodnejših spominov me je naučila, kako pomembna sta prijaznost in sočutje. Izjemno sem hvaležen za neštete lekcije, ki nas jih je naučila, molitve, ki jih je izrekla za nas, in način, kako je vsak dan živela svojo ljubezen do Kristusa. Radi te imamo, mama. Dokler se spet ne srečamo," je še dodal.