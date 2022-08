Umrla je mati olimpijke Lindsey Vonn

Nekdanja športnica je na družbenem omrežju Instagram delila objavo v čast svoji materi, delila pa je tudi več njunih skupnih fotografij. Ob fotogaleriji je zapisala: "Moja draga mati Lindy je izgubila bitko z boleznijo ALS. Umrla je mirno, jaz pa sem jo držala za roko. Hvaležna sem za vsak trenutek, ki sem ga preživela z njo, prav tako pa sem hvaležna, da ne trpi več in jev miru. Bila je sijoča luč. ki ne bo nikoli ugasnila in me bo vedno navduševala."

"Mati Lindsey Vonn, Lindy Anne Lund, je umrla natančno leto dni po diagnozi bolezni ALS. To je težka bolezen, za katero še ne obstaja zdravilo. Lindsey je neverjetno hvaležna za čas, ki ga je lahko preživela z njo po diagnozi in da je lahko bila z njo tudi na koncu. V čast materine materinega borbenega duha, je Lindsey odločena, da se bo tudi v prihodnje učila o tej bolezni in osveščala ljudi o tej smrtonosni bolezni," je dejal zvezdničin tiskovni predstavnik.

Fotografije, ki jih je delila na družbenem omrežju, prikazujejo mater in hči skozi leta, od Lindseyjinega otroštva pa vse do pred kratkim. 37-letnica je ob tem delila še odstavek iz njene biograije: "Ta knjiga je posvečena moji mami. Ona je bila moj navdih, pa ne zaradi tega, kar je naredila za moje smučanje, temveč zradi načina, kako me je njena osebnost izoblikovala v človeka, kakršen sem brez smuči. Pri vsaki stiski, s katero sem se soočala, sem našla perspektivo in navdih. Čeprav je v življenju preživela marsikaj težkega, so jo te izkušnje samo utrdile, jo naredile prijaznejšo in bolj skromno. To me je izoblikovalo še iz časa otroštva. Tudi če tega nisem vedela takrat, to vem sedaj."