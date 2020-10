Umrla je mlajša sestra igralca Jamieja Foxxa

V 37. letu starosti je umrla mlajša sestra igralca in glasbenika Jamieja Foxxa, ki je imela Downov sindrom. Zvezdnik se je Deondri posvetil tudi na družbenih omrežjih, kjer je pod črno-belo fotografijo zapisal dolg in čustven zapis. »Naučila me je, kako živeti,« je med drugim povedal o svoji sestri.

52-letniJamie Foxxte dni žaluje za svojo mlajšo sestrico Deondro Dixon, ki je, po poročanju portala People, umrla 19. oktobra. Zvezdnik se je sestri, ki se je rodila z Downovim sindromom, naInstagramu posvetil dolg zapis."Moje srce je zlomljeno na milijon delčkov, moja čudovita sestra Deondra je prešla na drugo stran,"je zapisal in dodal, da za Deondro ne uporablja glagola 'umreti' temveč 'preiti', ker ve, da še vedno živi naprej, onkraj tega sveta: "Kdor je poznal mojo sestro, je vedel, da je bila svetla luč. Kolikokrat smo imeli zabavo, ko je odšla na plesišče in ukradla pozornost vseh prisotnih."

icon-expand Jamie Foxx s sestro Deondro Dixon FOTO: Profimedia

"Vem, da zdaj pleše v nebesih s svojimi novimi krili in čeprav je moja bolečina neopisljiva se nasmehnem, ko pomislim na vse čudovite spomine, ki nam jih je zapustila: od plesanja v videospotu Blame it, do plesanja na odru grammyjev pa do razglasitve ambasadorke organizacije vseh z Downovim sindromom. Deondra je v mojem srcu pustila praznino, ki jo bom zapolnil z vsemi temi spomini. Rad te imam te imam z vsakim kančkom svojega telesa. Naša družina je sesuta, a jo bomo ponovno sestavili skupaj z ljubeznijo, ki si nam jo dala."

icon-expand Deondra je Jamieja večkrat pozvala k plesnemu spopadu. "Vsakič je zmagala, izjemna plesalka je bila," je povedal igralec. FOTO: Profimedia

Deondra se je rodila 6. septembra leta 1984 v teksaškem mestu Dallas in je bila leta 2011 imenovana za ambasadorko svetovne organizacije Downovega sindroma. Že kot deklica je v šestem razredu začela hoditi na posebne Olimpijske igre, namenjene vsem, ki imajo Downov sindrom. V biografiji, zapisani na spletni strani omenjene organizacije, je Dixonova zapisala, da je bila rojena za ples in da želi postati profesionalna plesalka. "Moj brat mi je dal nešteto priložnosti za ples. Plesala sem v videospotu Blame it, plesala sem na njegovem odru njegovih koncertov povsod po naši državi. In veste kaj? Plesala sem celo na grammyjih!"

