Umrla je muza Rolling Stonesov Marianne Faithfull

Pevka Marianne Faithfull je umrla v starosti 78 let. Tiskovni predstavnik je o Marianne, ki so jo pogosto označevali za eno največjih žensk rokenrola, dejal: "Z globoko žalostjo sporočamo, da je umrla pevka, tekstopiska in igralka Marianne Faithfull. Marianne je danes umrla mirno v Londonu v družbi svoje ljubeče družine. Zelo jo bomo pogrešali." Najbolj znana je po svoji uspešnici As Tears Go By , ki sta jo napisala ikoni The Rolling Stones Mick Jagger in Keith Richards . Nastopila je tudi v filmih, kot je The Girl on a Motorcycle , pa tudi v nekaj gledaliških predstavah.

Leta 2021 je Marianne po poročanju britanskega Mirrorja spregovorila o svojih bojih z dolgotrajnim covidom in finančnih težavah. Povedala je, da je v precej obupnem položaju. Spomnila se je, kako je karantena izbrisala njene številne načrte, vključno s pomembnim filmskim projektom Biografski film, ki bi lahko pomagal njeni finančni stabilnosti in bi ga moral režirati Ian Bonhôte. Prikazal naj bi Mariannino burno potovanje od brezdomstva v Londonu v 60. letih prejšnjega stoletja do razmerja z Mickom Jaggerjem in iskanja slave, upodobiti pa bi jo morala Lucy Boynton. Pokojna je pričakovala filmski ček, vendar so zaradi okoliščin nato snemanje filma preložili.

Marianne, ki se je rodila v Hampsteadu, in Mick Jagger sta imela v razmerju, ki je trajalo od leta 1966 do 1970 ogromno vzponov in padcev. Večkrat sta razmerje prekinila. Skupaj sta pričakovala tudi otroka, hčerko, a je zvezdnica leta 1968 pri sedmih mesecih nesrečno splavila. Tako izguba njunega otroka kot tudi nezvestoba ikone Rolling Stones je prispevala k njeni odvisnosti od drog. Z odvisnostjo se je borila dlje časa, po razhodu z zvezdnikom je dve leti preživela na ulicah Soha.

Leta 1979 se je vrnila in izdala album Broken English, ki danes velja za klasiko. Faithfullova se je leta 1987 znova odkrila kot jazz in blues pevka s skladbo Strange Weather in v istem desetletju odšla na rehabilitacijo. Pred kratkim je doživela ponovni vzpon, saj je nastopila v filmu Sofie Coppole Marie Antoinette.