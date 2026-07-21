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Umrla je nekdanja finalistka Miss Universe Jamajka in igralka LaToya Malcom

Jamajka, 21. 07. 2026 09.51 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
LaToya Malcom

Organizator tekmovanja Miss Universe je na družbenem omrežju sporočil, da je umrla nekdanja finalistka Miss Universe Jamajke in igralka LaToya Malcom. Stara je bila 35 let. Razloga za njeno smrt niso razkrili.

LaToya Malcom se je tekmovanja za titulo Miss Universe Jamajke udeležila leta 2024, pozneje istega leta pa je postala Miss Jamaica Bikini International. "Razžalostila nas je novica, da je umrla tekmovalka Miss Universe Jamajka, LaToya Malcom, ki se je udeležila tekmovanja leta 2024," je v izjavi zapisal organizator Miss Universe Jamajka in dodal: "Sožalje družini, prijateljem in ljubljenim. Počivaj v miru, LaToya. Nikoli te ne bomo pozabili."

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35-letnica je bila na Jamajki živeča igralka, ki je že več kot desetletje delovala v zabavni industriji. Sodeč po članku, ki ga je objavil Jamaica Observer, je bila tudi učiteljica plesa. Po zmagi na tekmovanju Miss Jamaica Bikini International je za časopis razkrila, da so ji prav ples in treningi pomagali, da je lažje prebolevala smrt očeta, ki je umrl istega leta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od kolegice se je na družbenem omrežju poslovila tudi aktualna Miss Universe Jamajka, ki je s svojim padcem z modne brvi v sklopu tekmovanja na Tajskem pritegnila veliko pozornosti. Gabrielle Henry je v objavi na družbenem omrežju zapisala, da je LaToyina smrt velika izguba tako za njeno družino in prijatelje kot tudi za skupnost in Jamajko. "Njen vpliv in glas bosta za vedno v našem spominu. Naj počiva v miru," je še dodala.

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