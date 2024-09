Umrla je nemška vizualna umetnica Rebecca Horn

Rebecca Horn je umrla v petek zvečer, je za dpa povedal predsednik fundacije Peter Raue . Najbolj znana je bila po umetniških instalacijah in skulpturah ter filmski režiji, ustvarjala pa je tudi body art in performanse. Veljala je za eno najpomembnejših nemških umetnic svoje dobe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Na mojih razstavah ali v filmih ljudje postanejo del mojih podob" in s tem del umetniškega procesa je Horn povedala v intervjuju za dpa ob svojem 70. rojstnem dnevu.

Rojena leta 1944 kot hči bogatega proizvajalca tekstila je Horn študirala na umetniških fakultetah v Hamburgu in Londonu, preden se je za več let preselila v New York in kasneje v Pariz. Od leta 1989 je kot prva profesorica skoraj dve desetletji poučevala na Univerzi za umetnost v Berlinu. Ameriški muzej Guggenheim ji je leta 1993 posvetil veliko retrospektivo, ki je pozneje kot potujoča razstava gostovala po Evropi. Po vsem svetu, od New Yorka do Tokia, je bilo na ogled več kot sto samostojnih razstav njenih del.