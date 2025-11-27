Svetli način
Tuja scena

Umrla je oblikovalka Pam Hogg, njene kreacije so nosile največje zvezde

Glasgow, 27. 11. 2025 10.41 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
Umrla je Pam Hogg, modna oblikovalka, ki je v svoji karieri oblekla največje svetovne zvezde, kot so Rihanna, Lady Gaga in Kate Moss. "Pamela bo še naprej živela v naših srcih in mislih," je sporočila njena družina.

Umrla je škotska modna oblikovalka Pam Hogg. V 80. letih prejšnjega stoletja je zaslovela z združitvijo mode in glasbe, so po poročanju Guardiana sporočili njeni bližnji. Umrla je "obkrožena z ljubeznijo dragih prijateljev". "Pamela bo še naprej živela v naših srcih in mislih. Živela je čudovito življenje in bila je ljubljena," so sporočili.

Umrla je Pam Hogg.
Umrla je Pam Hogg. FOTO: AP

Rodila se je v kraju blizu Glasgowa, šivati pa začela že pri šestih letih. Leta 1989 jo je revija i-D poleg Vivienne Westwood imenovala za "najbolj dosledno iznajdljivo modno oblikovalko". Njene kreacije so nosile največje svetovne zvezde od Rihanne in Kate Moss do Debbie Harry iz skupine Blondie in Kylie Minogue.

Ko so v 90. letih modni trendi začeli postajati vse bolj minimalistični, se je kot glavna pevka pridružila skupini Doll. Tudi v tem obdobju pa je nadaljevala oblikovanje ekstravagantnih kostumov. V modni svet se je ponovno popolnoma vrnila z novim tisočletjem.

"Vedela sem, da se bom nekega dne vrnila v modni svet. Še vedno sama šivam vsako kreacijo za modno pisto. Vse naredim tako, da mi ustreza, a za manekenke naredim vse 10 centimetrov daljše," je leta 2021 dejala za revijo Vogue.

Modna oblikovalka je umrla v svojih 60. letih, a datum njenega rojstva po poročanju BBC ni znan.

asdfghjklč
27. 11. 2025 12.16
Zakaj ženske, ki so največje svetovne zvezdnice, nosijo obleke, ki spominjajo na pustne kostume, med tem, ko istega kova moški se oblačijo normalno? Kako so pustni kostumi lahko komu lepi?
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
27. 11. 2025 12.06
Vsak enkrat gre
ODGOVORI
0 0
