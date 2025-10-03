Umrla je Patricia Routledge, zvezda serije Fina gospa

V 97. letu je umrla Patricia Routledge , ki je slovenski in tuji javnosti najbolj znana po vlogi Hyacinth Bucket v britanski seriji Fina gospa (Keeping up Appearances). S komičnim likom gospodinje, s katerim je utelešala skrajnosti angleške prefinjenosti, se je zasidrala v srca gledalcev. "Hyacinth je prava pošast in zelo sem uživala v njeni upodobitvi," je pred časom dejala za BBC .

"Tudi pri 96. letih Patricijina strast do dela in povezovanja z živim občinstvom ni pojenjala, medtem ko so jo nove generacije občinstva še naprej odkrivale skozi njene priljubljene televizijske vloge," je zapisal njen agent.

Fina gospa je bila na sporedu med letoma 1990 in 1995. Leto kasneje je bila Routledgeeva na podelitvi nagrad ob 60. obletnici BBC izglasovana za najbolj priljubljeno igralko na Otoku.