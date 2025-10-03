Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Umrla je Patricia Routledge, zvezda serije Fina gospa

London, 03. 10. 2025 12.37 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
20

Umrla je britanska gledališka in televizijska igralka Patricia Routledge. Slovenski javnosti je najbolj znana po vlogi Hyacinth v seriji Fina gospa. "Njeni najbližji in zvesti oboževalci po vsem svetu jo bodo zelo pogrešali," je ob tem zapisal njen agent.

V 97. letu je umrla Patricia Routledge, ki je slovenski in tuji javnosti najbolj znana po vlogi Hyacinth Bucket v britanski seriji Fina gospa (Keeping up Appearances). S komičnim likom gospodinje, s katerim je utelešala skrajnosti angleške prefinjenosti, se je zasidrala v srca gledalcev. "Hyacinth je prava pošast in zelo sem uživala v njeni upodobitvi," je pred časom dejala za BBC.

Patricia Routledge in Clive Swift
Patricia Routledge in Clive Swift FOTO: Profimedia

"Tudi pri 96. letih Patricijina strast do dela in povezovanja z živim občinstvom ni pojenjala, medtem ko so jo nove generacije občinstva še naprej odkrivale skozi njene priljubljene televizijske vloge," je zapisal njen agent.

Fina gospa je bila na sporedu med letoma 1990 in 1995. Leto kasneje je bila Routledgeeva na podelitvi nagrad ob 60. obletnici BBC izglasovana za najbolj priljubljeno igralko na Otoku.

Zasedba serije Fina gospa
Zasedba serije Fina gospa FOTO: Profimedia

Prejemnica kraljevega odlikovanja

Routledgeeva je sprva blestela kot gledališka igralka. Leta 1988 je za vlogo stare dame v opereti Candide Leonarda Bernsteina prejela nagrado olivier, leta 1968 pa nagrado tony za vlogo Alice Challice v Darling Of The Day.

Igralko so v Buckinghamski palači leta 2017 odlikovali z nazivom Dame za zasluge na področju gledališča in dobrodelnosti.

Patricia Routledge je od kraljice prejela naziv dame
Patricia Routledge je od kraljice prejela naziv dame FOTO: Profimedia
Patricia Routledge fina gospa igralka
Naslednji članek

Princ William: Ko bom jaz kralj, bom spremenil monarhijo

SORODNI ČLANKI

Umrl 'mož' iz humoristične serije Fina gospa

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grickoficko
03. 10. 2025 13.39
Super serija. RIP
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
03. 10. 2025 13.36
+1
Zabavna serija je bila
ODGOVORI
1 0
JanezNovak13
03. 10. 2025 13.34
+1
Temnolasa blondinka. Tako dobro je odigrala to vlogo.
ODGOVORI
1 0
Glotar
03. 10. 2025 13.34
+1
dobra igralka je bila...
ODGOVORI
1 0
rogla
03. 10. 2025 13.31
+1
Naj ji bo dobro med dobrimi! 🥀
ODGOVORI
1 0
METANSKI
03. 10. 2025 13.30
+1
ALI KJE PIŠE, DA TAKI NE SMEJO UMRETI?
ODGOVORI
1 0
olafur
03. 10. 2025 13.28
+4
Patricia je bila legenda, kako je ona to odglumila je zakon
ODGOVORI
4 0
Semek
03. 10. 2025 13.27
+2
carica od carice. nasmejala me je do solz. takih nanizank ne bo vec nikoli
ODGOVORI
2 0
ZIPPO
03. 10. 2025 13.25
+4
Pa je bila res dobra humoristična serija.Naj počiva v miru.
ODGOVORI
4 0
CelyCely
03. 10. 2025 13.22
+8
Super serija, gospa je odlično opravila svoje delo.
ODGOVORI
8 0
graf
03. 10. 2025 13.20
+8
zame ena od boljših angleških nadaljevank v kateri smo vsi sovražili njen lik , a priznati moramo da ga je odigrala briljantno , prav videlo se je da uživa v tej vlogi ! R.I.P Hyacinth ...
ODGOVORI
8 0
jedupančpil
03. 10. 2025 13.17
+2
mnogo prezgodaj ....:)
ODGOVORI
2 0
Slavic
03. 10. 2025 13.04
+3
R.I.P.
ODGOVORI
3 0
Nikdar več
03. 10. 2025 12.56
+2
Nadležna a mi je hudo. Naj uživa tam zgoraj!
ODGOVORI
2 0
Laki je malo nervozan
03. 10. 2025 12.56
+12
Naravnost briljirala je kot fina gospa.Pa ta samoironičen, črni britanski humor pa je itak nenadkriljiv.
ODGOVORI
12 0
Polkavalčekrokenrol
03. 10. 2025 12.54
+6
The best,RIP
ODGOVORI
6 0
Grande cojones
03. 10. 2025 12.53
+10
To vlogo je igrala tako dobro, da sem mislil da je to ona tudi zasebno! Bila je prava "faca" in on tudi. Počivaj v miru!
ODGOVORI
10 0
Pajo_36
03. 10. 2025 12.51
+4
Slim line white telephone :) vrhunska je bila, zmaga Elisabeth, k vse polije zmeraj...
ODGOVORI
4 0
Ici
03. 10. 2025 12.46
+9
Bila je tako vrhunska, da bo ostala nepozabljena in večna v svoji vlogi Mrs. Buckett.
ODGOVORI
9 0
Nikdar več
03. 10. 2025 12.55
+6
"BUKE"
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256