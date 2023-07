Umrla je pevka Sinéad O'Connor

Kot poročajo tuji mediji je umrla irska pevka Sinéad O'Connor . Stara je bila 56 let. V svoji zadnji objavi na družabnem omrežju je Sinead tvitnila sliko svojega pokojnega sina in zapisala: "Od takrat živim kot neumrlo nočno bitje. Bil je ljubezen mojega življenja, svetilka moje duše."

Rojena je bila kot Sinéad Marie Bernadette O'Connor v Dublinu 8. decembra leta 1966, zaslovela pa je v 80. letih prejšnjega stoletja z debitantskim albumom The Lion and the Cobra. V svoji uspešni karieri je izdala 10 studijskih albumov.

Njena starša sta se ločila, ko je bila stara osem let, pozneje pa je trdila, da je bila fizično zlorabljena, to pa podrobno opisala v pesmi Fire on Babylon. Prav zaradi tega je dosledno zagovarjala zlorabljene otroke. Njeno zanimanje za glasbo se je začelo leta 1979, ko je bila pri 15 letih zaradi kraje v trgovini in izostajanja iz šole za 18 mesecev nameščena v azil Magdalene. Takrat je začela razvijati svoje pisanje in glasbo, nato pa jo je "odkril" bobnar priljubljene irske skupine Tua Nua, kjer je bila navedena kot soavtor njihove pesmi Take My Hand.