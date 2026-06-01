Umrla je Sejda Bešlić, žena Halida Bešlića

Sejda in Halid Bešlić sta bila poročena več desetletij, skupaj pa imata enega sina. Kot je v intervjujih večkrat izpostavil pokojni pevec, je bila prav ona njegova največja opora. Po Halidovi smrti se je njeno zdravje poslabšalo, v zadnjih mesecih pa je bilo njeno stanje še slabše.
Pred smrtjo je Halid Bešlić objavil pesem Sejda, ki je bila posvetilo ženski, ki je desetletja stala ob njem. Skupaj sta preživela več kot 50 let. "Ko sva se spoznala, sem videl, da je to to. Pol leta sva bila par in se nato poročila," se je nekoč spominjal pokojni kralj sevdaha.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.