Tuja scena

Umrla je Sejda Bešlić, žena Halida Bešlića

Beograd, 01. 06. 2026 18.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Sejda Bešlić

Po dolgi bolezni je umrla Sejda Bešlić, žena pokojnega pevca Halida Bešlića. Skoraj vse življenje je preživela z možem, njeno zdravje pa se je po njegovi smrti lani poslabšalo, je prvi poročal Telegraf.rs.

Sejda in Halid Bešlić sta bila poročena več desetletij, skupaj pa imata enega sina. Kot je v intervjujih večkrat izpostavil pokojni pevec, je bila prav ona njegova največja opora. Po Halidovi smrti se je njeno zdravje poslabšalo, v zadnjih mesecih pa je bilo njeno stanje še slabše.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred smrtjo je Halid Bešlić objavil pesem Sejda, ki je bila posvetilo ženski, ki je desetletja stala ob njem. Skupaj sta preživela več kot 50 let. "Ko sva se spoznala, sem videl, da je to to. Pol leta sva bila par in se nato poročila," se je nekoč spominjal pokojni kralj sevdaha.

