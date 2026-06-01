Umrla je Sejda Bešlić, žena Halida Bešlića

Dve miši sta našli slona, ki je ležal na tleh. “To bo pa slastna večerja!” je rekla ena miš. “Spekli ga bova! Jaz grem po drva, da bom zakurila ogenj, ti pa ga straži!” Ko se je miš vrnila z vejami za pripravo žara, je opazila, da slona ni več. Miška, ki ga je čuvala, je nemočno dejala: “Slon se je dvignil in odšel!” “Ne laži, saj vidim, da žvečiš!” se je razjezila prva miš.