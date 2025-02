Umrla je tajvanska igralka Barbie Hsu

Tajvanska igralka Barbie Hsu je umrla zaradi gripe, ki se je pozneje razvila v pljučnico. Stara je bila 48 let. Zvezdnica, ki je širom Azije zaslovela na prelomu tisočletja v romantični seriji Meteor garden, je bila med oboževalci znana tudi pod vzdevkoma Da S in Big S.

Hsu je za gripo zbolela med obiskom Japonske, kamor je odpotovala z družino, je razkrila njena mlajša sestra. "Moja draga sestra Barbie Hsu, ki je imela najbolj prijazno srce, je umrla zaradi pljučnice, ki se je razvila iz gripe, in nas žal zapustila. Hvaležna sem, da sem v tem življenju lahko bila njena sestra, da sva skrbeli druga za drugo in bili prijateljici. Za vedno bom hvaležna zanjo in jo bom pogrešala," je povedala v izjavi, podrobnosti o tem, kje in kako je umrla, pa ni razkrila.

Kdo je bila Barbie Hsu?

Barbie se je najprej podala v glasbeno industrijo in zaslovela v skupini SOS, v kateri je bila tudi njena sestra. Obe sta se pozneje preizkusili kot televizijski voditeljici, leta 2001 pa je nastopila v seriji Meteor Garden, s katero je v glavni vlogi zaslovela širom Azije. Pozneje je nastopala še v serijah Mars, Corner With Love in Reign Of Assassins ter filmih The Ghost Inside in Connected.