Umrla je vojvodinja Kentska, najstarejša članica britanske kraljeve družine

V četrtek je v 93. letu starosti umrla Katherine , vojvodinja Kentska, so danes sporočili iz britanske kraljeve palače. Kot izhaja iz izjave, je umrla "v miru, obkrožena z družino" . Zastave na kraljevih rezidencah, vključno z Buckinghamsko palačo, so spustili na pol droga, je poročal BBC .

Vojvodinja je bila najstarejša članica kraljeve družine. Poročena je bila z Edwardom, vojvodo Kentskim, sicer bratrancem pokojne kraljice Elizabete II.

Princ William in princesa Kate sta ob tem sporočila, da jo bodo zelo pogrešali. "Neutrudno je delala z željo, da bi pomagala drugim, in podpirala številne cilje, vključno z veliko ljubeznijo do glasbe," sta zapisala. Med odmevnejšimi trenutki iz njenega javnega življenja bo leto 1993, ko je na znamenitem teniškem turnirju Wimbledon podeljevala trofeje, ob tem pa tolažila tiste, ki so izgubili.

Kralja Karla III. so o njeni smrti obvestili danes zvečer. Do pogreba bo trajalo kraljevo žalovanje, podrobnosti okoli pogreba pa zaenkrat še niso znane. Pokojnici se je poklonil tudi britanski premier Keir Starmer.