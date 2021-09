Umrla je žena igralca Richarda E. Granta

64-letni igralec Richard E. Grant , ki je najbolj poznan po svojih vlogah v filmih Withnail in jaz ter Jack in Sarah , je na družbenem omrežju Twitter s svojimi sledilci delil ganljivo objavo, kjer se je spomnil svoje pred dnevi pokojne žene Joan Washington .

V objavi je delil videoposnetek, na katerem z ženo plešeta na pesem skupine The Platters, ob videu pa je zapisal: "Samo ti! Joan, ljubezen mojega življenja in mati najine hčerke Olivie. Najini srci sta zlomljeni, ker sva te izgubila. 35 let zakonske zveze in 38 skupnih let. Res si me poznala in videla, to je bil tvoj neverjeten dar, ne pozabi naju."

Washingtonova je bila učiteljica govora na Central School of Speech and Drama s skoraj 40-letnimi izkušnjami dela v filmski industriji, kjer je igralce učila narečne govorice in pravilnega govora. V svoji dolgi karieri je med drugim sodelovala tudi z igralkama Anne Hathaway in Emmo Stone.