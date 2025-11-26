Svetli način
Tuja scena

Umrla je žena slavnega milijarderja Richarda Bransona

London, 26. 11. 2025 08.50 | Posodobljeno pred 1 uro

Umrla je žena svetovno znanega milijarderja Richarda Bransona. Da je 80-letna Joan umrla, je njen dolgoletni soprog sporočil z objavo na družbenem omrežju, v kateri je med drugim zapisal, da je bila najbolj čudovita mama in babica, kar si jih lahko zaželijo njuni otroci in vnuki.

Umrla je Joan Branson, žena milijarderja Richarda Bransona. Slednji se je od svoje soproge, s katero sta bila skupaj skoraj pet desetletij, poslovil z objavo na družbenem omrežju. "Z zlomljenim srcem sporočam, da je umrla Joan, moja žena in partnerica preteklih 50 let. Bila je najbolj čudovita mama in babica, kar si jih lahko zaželijo najini otroci in vnuki." 

"Bila je moja najboljša prijateljica, moja skala, moja vodilna luč, moj svet. Ljubim te za vedno, Joan x," je dodal Branson. Pokojna je bila stara 80 let, z dolgoletnim soprogom, s katerim sta se poročila leta 1989, pa sta se tekom skupne poti razveselila rojstva treh otrok. Na žalost je prvorojenka Clare Sarah umrla štiri dni po rojstvu.

Joan Branson in Richard Branson
Joan Branson in Richard Branson FOTO: Profimedia

Spoznala sta se leta 1976, bogataš pa naj bi se v njo zaljubil na prvi pogled. Leta 2015 je pravljičen trenutek opisal: "Zaljubil sem se vanjo v trenutku, ko sem jo zagledal, ko je delala v trgovini z drobnarijami v Westbourne Groveu v Londonu. Joan, blondinka, prizemljena škotska lepotica, ki ni trpela norcev, je bila drugačna od vseh žensk, ki sem jih kdaj srečal."

75-letnik o svoji ljubljeni nikoli ni skoparil z lepimi besedami, večkrat se ji je poklonil tudi z objavami na družbenih omrežjih. "Da bi osvojil njeno srce, sem moral vztrajno tavati po trgovini in kupiti nešteto stvari, preden sva začela dvoriti ... Kot pravi pregovor, za vsakim moškim stoji izjemna ženska," je pred leti še dodal o svoji ženi.

Joan Branson Richard Branson milijarder smrt soproga
