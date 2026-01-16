Umrla je ženska, ki je trdila, da je hči Freddieja Mercuryja

Mož ženske, ki je bila javnosti znana le kot B in je trdila, da je hči Freddieja Mercuryja , je sporočil, da je ta umrla v starosti 48 let. Njen mož Thomas je za Daily Mail povedal, da je umrla mirne smrti zaradi redke oblike raka, ki prizadene hrbtenico. V čustveni izjavi je Thomas dejal, da je B "zdaj s svojim ljubečim in skrbnim očetom", in dodal, da je njen pepel veter raznesel po Alpah, kot je želela.

Ženska, ki je bila znana le kot B, je trdila, da je bil Freddie Mercury njen oče.

B je v preteklosti večkrat zatrdila, da je imela z Mercuryjem zelo tesen in ljubeč odnos ter da ji je bil predan že od rojstva. Domnevno je za njen obstoj vedel le ozek krog ljudi, ki so mu bili blizu, pevec pa naj bi z njo vzdrževal stike vse do svoje smrti novembra 1991. Da je imel zvezdnik otroka, je v svoji knjigi pisala tudi Lesley-Ann Jones . Avtorica trdi, da je videla dokaze, ki podpirajo zgodbo B, knjiga pa temelji na kar 17 ročno napisanih dnevnikih, ki ji jih je Mercury domnevno dal le tri tedne pred svojo smrtjo.

V ročno napisanem pismu, ki je omenjeno tudi v knjigi, B piše: "Freddie Mercury je bil in je moj oče." Pravi, da sta imela vse življenje tesen odnos in da jo je oboževal in skrbel zanjo. Dodala je, da se okoliščine njenega rojstva morda zdijo nenavadne ali škandalozne, vendar da to nikoli ni vplivalo na njegovo predanost njej.

B naj bi živela v Evropi in delala v medicini, avtorico pa je kontaktirala leta 2022, češ da želi razjasniti resnico po "več kot treh desetletjih laži, ugibanj in izkrivljanja". Po njenih besedah ji je Mercury kot svojemu edinemu otroku in najbližjemu sorodniku zaupal svoje zapiske in dnevnike, v katerih so zabeležene njegove zasebne misli in spomini.