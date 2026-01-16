Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Umrla je ženska, ki je trdila, da je hči Freddieja Mercuryja

London, 16. 01. 2026 12.55 pred 31 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Frontman Queenov Freddie Mercury na znamenitem dobrodelnem koncertu Live Aid.

Mož ženske, ki je trdila, da je hči legendarnega pevca skupine Queen, Freddieja Mercuryja, je sporočil, da je ta umrla v starosti 48 let. Ženska, znana le kot B, naj bi se rodila po aferi, ki jo je imel pevec z ženo enega od njegovih bližnjih prijateljev.

Mož ženske, ki je bila javnosti znana le kot B in je trdila, da je hči Freddieja Mercuryja, je sporočil, da je ta umrla v starosti 48 let. Njen mož Thomas je za Daily Mail povedal, da je umrla mirne smrti zaradi redke oblike raka, ki prizadene hrbtenico. V čustveni izjavi je Thomas dejal, da je B "zdaj s svojim ljubečim in skrbnim očetom", in dodal, da je njen pepel veter raznesel po Alpah, kot je želela.

Ženska, ki je bila znana le kot B, je trdila, da je bil Freddie Mercury njen oče.
Ženska, ki je bila znana le kot B, je trdila, da je bil Freddie Mercury njen oče.
FOTO: Profimedia

Trdila je, da je Mercury vedel zanjo in ji je bil predan

B je v preteklosti večkrat zatrdila, da je imela z Mercuryjem zelo tesen in ljubeč odnos ter da ji je bil predan že od rojstva. Domnevno je za njen obstoj vedel le ozek krog ljudi, ki so mu bili blizu, pevec pa naj bi z njo vzdrževal stike vse do svoje smrti novembra 1991. Da je imel zvezdnik otroka, je v svoji knjigi pisala tudi Lesley-Ann Jones. Avtorica trdi, da je videla dokaze, ki podpirajo zgodbo B, knjiga pa temelji na kar 17 ročno napisanih dnevnikih, ki ji jih je Mercury domnevno dal le tri tedne pred svojo smrtjo.

Preberi še 'Freddie Mercury je imel hčerko, s katero je bil tesno povezan'

V ročno napisanem pismu, ki je omenjeno tudi v knjigi, B piše: "Freddie Mercury je bil in je moj oče." Pravi, da sta imela vse življenje tesen odnos in da jo je oboževal in skrbel zanjo. Dodala je, da se okoliščine njenega rojstva morda zdijo nenavadne ali škandalozne, vendar da to nikoli ni vplivalo na njegovo predanost njej.

B naj bi živela v Evropi in delala v medicini, avtorico pa je kontaktirala leta 2022, češ da želi razjasniti resnico po "več kot treh desetletjih laži, ugibanj in izkrivljanja". Po njenih besedah ji je Mercury kot svojemu edinemu otroku in najbližjemu sorodniku zaupal svoje zapiske in dnevnike, v katerih so zabeležene njegove zasebne misli in spomini.

freddie mercury hči b smrt pevec queen

Podelitev zlatih globusov zabeležila upad gledanosti

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Komentator aligator
16. 01. 2026 13.26
In nikoli se ni fotografirala.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Zvezdnica razkrila spol otroka
Zvezdnica razkrila spol otroka
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
zadovoljna
Portal
To mesto v Italiji preprosto morate obiskati
Dnevni horoskop: Ovni ne bodo hiteli, rake čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Ovni ne bodo hiteli, rake čaka slaba novica
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
vizita
Portal
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
4 dejavniki, ki lahko napovedujejo srčni infarkt
4 dejavniki, ki lahko napovedujejo srčni infarkt
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
cekin
Portal
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
moskisvet
Portal
Par, ki ostaja nerazdružljiv
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
dominvrt
Portal
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450