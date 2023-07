Umrla Josephine Chaplin, hči Charlieja Chaplina.

Igralka Josephine Chaplin se je rodila v Santa Monici v Kaliforniji leta 1949 v četrtem zakonu Charlieja Chaplina z igralko Oono Chaplin, sicer hčerko ameriškega dramatika Eugenea O'Neilla. Bila je eden od kar enajstih Chaplinovih otrok.

Chaplin je Josephinino mamo spoznal leta 1942 in se že naslednje leto z njo tudi poročil. Zvezdnik nemega filma naj bi z njo "končno našel pravo srečo" in sorodno dušo, kljub dejstvu, da je bila Oona stara le 18, Charlie pa 53 let.