Umrla kolumnistka Vedrana Rudan

Umrla je znana hrvaška pisateljica in kolumnistka Vedrana Rudan, poroča Net.hr. "Vedrana je odšla na območje brez signala," se je glasilo kratko sporočilo na njenem uradnem profilu na družbenem omrežju Facebook. Rudan je v zadnjih letih odkrito govorila o svoji hudi bolezni, trpela je namreč za zelo redko obliko raka žolčevodov, o čemer je nekoč odkrito pisala v svojem blogu.
"Moj rak je prekleto redek, mislim, da se imenuje rak žolčevodov. Nisem prebrala odpustnice, vrste raka ali internetne prognoze," je v svojem znanem ostrem slogu pred časom zapisala. "Nekje sem prebrala, da imaš od prvih simptomov do smrti tri mesece časa, da prevaraš moža, razdediniš otroke ali pošlješ ljubimca v pekel. In to ni dolgo."
O težki diagnozi in zdravljenju, ki ga je prejemala, je govorila brez dlake na jeziku – kritiko je namenila tudi hrvaškemu zdravstvenemu sistemu. Kritična je bila tudi do razmer, v katerih delajo zdravstveni delavci. Pred nekaj tedni je iz bolnišnice objavila kolumno, v kateri se je zahvalila medicinskim sestram, ki so skrbele zanjo in za druge onkološke bolnike.
Rudan, ki se je leta 1949 rodila in bo javnosti ostala v spominu kot pisateljica z ostrim jezikom, s katerim je včasih tudi dvignila prah, je umrla v 77. letu starosti. Kot pisateljica je izdala 16 knjig, njen prvenec Uho, grlo, nož iz leta 2002 pa je preveden tudi v slovenščino.
Vedrana Rudan se je rodila 29. oktobra 1949 v Opatiji, odraščala pa je v družini iz Mošćeničke Drage. Leta 1973 je diplomirala na reški pedagoški akademiji, kjer je študirala hrvaški in nemški jezik. V življenju je opravljala številne poklice, med drugim je bila učiteljica, prevajalka, turistična vodnica, radijska urednica, novinarka in kolumnistka.
Njene knjige so sicer prevajali tudi v angleščino, madžarščino, poljščino, francoščino, italijanščino, ruščino in makedonščino, gledališke predstave po njih pa so uprizarjali na Reki, v Zagrebu, Beogradu, Varšavi, Londonu, Santa Monici in Budimpešti. Rudan je tako kot o drugih temah odkrito govorila tudi o svojem težkem otroštvu. Odraščala je v revščini in v disfunkcionalni družini, zaznamovani z alkoholizmom in nasiljem v družini.
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