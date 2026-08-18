Umrla kolumnistka Vedrana Rudan

Umrla je znana hrvaška pisateljica in kolumnistka Vedrana Rudan , poroča Net.hr . "Vedrana je odšla na območje brez signala," se je glasilo kratko sporočilo na njenem uradnem profilu na družbenem omrežju Facebook. Rudan je v zadnjih letih odkrito govorila o svoji hudi bolezni, trpela je namreč za zelo redko obliko raka žolčevodov, o čemer je nekoč odkrito pisala v svojem blogu.

"Moj rak je prekleto redek, mislim, da se imenuje rak žolčevodov. Nisem prebrala odpustnice, vrste raka ali internetne prognoze," je v svojem znanem ostrem slogu pred časom zapisala. "Nekje sem prebrala, da imaš od prvih simptomov do smrti tri mesece časa, da prevaraš moža, razdediniš otroke ali pošlješ ljubimca v pekel. In to ni dolgo."

O težki diagnozi in zdravljenju, ki ga je prejemala, je govorila brez dlake na jeziku – kritiko je namenila tudi hrvaškemu zdravstvenemu sistemu. Kritična je bila tudi do razmer, v katerih delajo zdravstveni delavci. Pred nekaj tedni je iz bolnišnice objavila kolumno, v kateri se je zahvalila medicinskim sestram, ki so skrbele zanjo in za druge onkološke bolnike.

Rudan, ki se je leta 1949 rodila in bo javnosti ostala v spominu kot pisateljica z ostrim jezikom, s katerim je včasih tudi dvignila prah, je umrla v 77. letu starosti. Kot pisateljica je izdala 16 knjig, njen prvenec Uho, grlo, nož iz leta 2002 pa je preveden tudi v slovenščino.

Vedrana Rudan se je rodila 29. oktobra 1949 v Opatiji, odraščala pa je v družini iz Mošćeničke Drage. Leta 1973 je diplomirala na reški pedagoški akademiji, kjer je študirala hrvaški in nemški jezik. V življenju je opravljala številne poklice, med drugim je bila učiteljica, prevajalka, turistična vodnica, radijska urednica, novinarka in kolumnistka.

Njene knjige so sicer prevajali tudi v angleščino, madžarščino, poljščino, francoščino, italijanščino, ruščino in makedonščino, gledališke predstave po njih pa so uprizarjali na Reki, v Zagrebu, Beogradu, Varšavi, Londonu, Santa Monici in Budimpešti. Rudan je tako kot o drugih temah odkrito govorila tudi o svojem težkem otroštvu. Odraščala je v revščini in v disfunkcionalni družini, zaznamovani z alkoholizmom in nasiljem v družini.