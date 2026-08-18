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Tuja scena

Umrla kolumnistka Vedrana Rudan

Zagreb, 18. 08. 2026 09.44 pred 2 urama 2 min branja 9

Avtor:
E.M. STA
Vedrana Rudan

Umrla je hrvaška pisateljica, kolumnistka in novinarka Vedrana Rudan. Avtorica sedemnajstih knjig, ki je bila znana po svojem kritičnem slogu, je v zadnjih letih odkrito pisala o zdravljenju raka žolčevodov ter stanju v zdravstvu.

Umrla je znana hrvaška pisateljica in kolumnistka Vedrana Rudan, poroča Net.hr. "Vedrana je odšla na območje brez signala," se je glasilo kratko sporočilo na njenem uradnem profilu na družbenem omrežju Facebook. Rudan je v zadnjih letih odkrito govorila o svoji hudi bolezni, trpela je namreč za zelo redko obliko raka žolčevodov, o čemer je nekoč odkrito pisala v svojem blogu.

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"Moj rak je prekleto redek, mislim, da se imenuje rak žolčevodov. Nisem prebrala odpustnice, vrste raka ali internetne prognoze," je v svojem znanem ostrem slogu pred časom zapisala. "Nekje sem prebrala, da imaš od prvih simptomov do smrti tri mesece časa, da prevaraš moža, razdediniš otroke ali pošlješ ljubimca v pekel. In to ni dolgo."

O težki diagnozi in zdravljenju, ki ga je prejemala, je govorila brez dlake na jeziku – kritiko je namenila tudi hrvaškemu zdravstvenemu sistemu. Kritična je bila tudi do razmer, v katerih delajo zdravstveni delavci. Pred nekaj tedni je iz bolnišnice objavila kolumno, v kateri se je zahvalila medicinskim sestram, ki so skrbele zanjo in za druge onkološke bolnike.

Rudan, ki se je leta 1949 rodila in bo javnosti ostala v spominu kot pisateljica z ostrim jezikom, s katerim je včasih tudi dvignila prah, je umrla v 77. letu starosti. Kot pisateljica je izdala 16 knjig, njen prvenec Uho, grlo, nož iz leta 2002 pa je preveden tudi v slovenščino.

Vedrana Rudan se je rodila 29. oktobra 1949 v Opatiji, odraščala pa je v družini iz Mošćeničke Drage. Leta 1973 je diplomirala na reški pedagoški akademiji, kjer je študirala hrvaški in nemški jezik. V življenju je opravljala številne poklice, med drugim je bila učiteljica, prevajalka, turistična vodnica, radijska urednica, novinarka in kolumnistka.

Njene knjige so sicer prevajali tudi v angleščino, madžarščino, poljščino, francoščino, italijanščino, ruščino in makedonščino, gledališke predstave po njih pa so uprizarjali na Reki, v Zagrebu, Beogradu, Varšavi, Londonu, Santa Monici in Budimpešti. Rudan je tako kot o drugih temah odkrito govorila tudi o svojem težkem otroštvu. Odraščala je v revščini in v disfunkcionalni družini, zaznamovani z alkoholizmom in nasiljem v družini.

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KOMENTARJI9

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JApajaDAja
18. 08. 2026 12.34
govorila in pisala je ostro, z bridko resnico....slo manjka ena takšna "rudanica",ki graja to kar je treba in pohvali to,kar je treba.....
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0 0
bohinj je zakon
18. 08. 2026 11.44
Rad sem bral njene kolumne. Ostre do vseh.
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+1
1 0
Zrcalo
18. 08. 2026 11.32
Poslovila se je ena in edina Vedrana Rudan. Ustavilo se je najbolj pronicljivo in direktno pero na prostoru bivše Juge! Slava ji! 🖤🖤🖤
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+2
2 0
manga
18. 08. 2026 11.29
Večni spomin .
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+1
1 0
rs1975
18. 08. 2026 11.07
Premalo je takih direktnih oseb v javnosti, kateri brez usmiljenja tolčejo po politikih, kateri mislijo, da so vsemogočni... RIP
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+3
3 0
Dražen Marjanović
18. 08. 2026 11.17
Če si direkten ne pomeni da imaš prav.
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-1
1 2
rs1975
18. 08. 2026 11.25
pri pljuvanju politikov je imela še prekleto prav...
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+4
4 0
Rado Jarni
18. 08. 2026 10.03
Za vedno mi bo ostala v spominu. Bila je posebna .
Odgovori
+1
4 3
bos.lo
18. 08. 2026 09.53
rip...tudi poslovila se je v svojem slogu ..Bila bi zadovoljna, če bi ji čestitali tudi za to..Brez signala.
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+2
4 2
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