Umrla kraljica kriminalk

Mary Higgins Clark se je rodila v Bronxu, pisati je začela že zgodaj, nekaj časa je delala v administraciji, nato je postala stevardesa, a po enem letu se je odločila za družinsko življenje in se posvetila pisanju romanov. Njene kriminalne zgodbe so postale uspešne povsod, veliko njenih del so priredili tudi za televizijo. Njeno najbolj znano delo je roman Kje sta otroka, tudi v slovenščino so prevedli kar nekaj njenih knjig (Deklici v modrem, Krik v noči, Po mestu naokrog, Še se bova srečala ...). Umrla je na svojem domu na Floridi, stara je bila 92 let.

"Nikoli se nihče ni bolj povezal s svojimi bralci kot Mary," je v izjavi dejal njen dolgoletni urednikMichael Korda. "Razumela jih je, kot da so člani njene družine. Vedno je bila popolnoma prepričana o tem, kar želijo brati – in morda še pomembneje, česa ne želijo brati – in kljub temu jih je uspela presenetiti z vsako novo knjigo."