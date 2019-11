Umrla le nekaj ur po zadnji objavi na Instagramu

Esada Okić, priljubljena fotografinja in spletna zvezdnica iz Bosne in Hercegovine, je umrla pri 25 letih in svojo družino in oboževalce ovila v črnino. Vzrok smrti še ni znan, lokalni mediji pa dodajajo, da dekle ni imelo zdravstvenih težav.

Bosanski mediji so se razpisali, da je umrla 25-letna Esada Okić, fotografinja v vzponu in spletna zvezdnica. Po pisanju lokalnih medijev naj bi se dekle še nekaj ur pred smrtjo družila s prijatelji, prav tako je objavljala na Instagramu. "To fotografijo je posnela ena od mojih najljubših turških deklet s svojo analogno kamero. Dilara je pravzaprav prvo turško dekle, ki sem jo srečala na univerzi. Tako sem se počutila manj tujko, saj je bila res prijazna in ena redkih turških študentk, ki je dobro govorila angleško. In nekaj let po tem je dekle prostovoljno sodelovala na sarajevskem filmskem festivalu. Res je majhen svet," je zapisala ob zadnji fotografiji. Kaj je botrovalo njeni smrti, še ni znano, kakor dodajo mediji, dekle ni imelo zdravstvenih težav, dodajo še, da se je njeno zdravstveno stanje nenadoma poslabšalo. Med študijem v Istanbulu je osnovala neprofitno organizacijo Istanbul&I, delovala v dobrodelnih vodah in predavala angleški jezik. Njen talent za fotografijo jo je leta 2016 pripeljal vse do turškega predsednika Erdogana, kjer je zastopala Bosno in Hercegovino.