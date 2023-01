Umrla Lisa Marie Presley

Po tem, ko je bila v četrtek odpeljana v bolnišnico, je umrla hči Elvisa in Priscille Presley, Lisa Marie Presley. 54-letnici so reševalci na domu nudili oživljanje, nato pa so jo odpeljali v bližnjo zdravstveno ustanovo. Dan kasneje je Priscilla Presley sporočila, da je njena hči umrla.

"S težkim srcem moram deliti uničujočo novico, da nas je zapustila moja čudovita hči Lisa Marie. Bila je najbolj strastna močna in ljubeča ženska, kar sem jih poznala," je v izjavi, ki jo je posredoval predstavnik, dejala Priscilla Presley. "V času ko se poskušamo soočiti s to globoko izgubo prosimo za zasebnost. Hvala za ljubezen in molitve. Trenutno ne bomo podajali nobenih drugih izjav," je še pisalo v sporočilu za javnost. icon-expand Lisa Marie Presley FOTO: Shutterstock Zvezdnica je bila sicer še v torek zvečer z mamo opažena na podelitvi zlatih globusov.