Umrla Lynn Cohen, ukazovalna hišna pomočnica iz Seksa v mestu

Menedžer igralke Lynn Cohen je sporočil, da je igralka umrla v petek pri starosti 86 let v New Yorku. Kot gledališka, filmska in televizijska igralka je imela dolgo in pestro kariero. Nastopila je v serijah, kot sta Sestra Jackie (Nurse Jackie) in The Marvelous Mrs. Maisel, ter v številnih filmih, med drugim tudi v Across the Universe in Igre lakote: Kruto maščevanje (The Hunger Games: Catching Fire).