Umrla mama Jelene Karleuše

V 61. letu starosti je preminila Divna Karleuša, nekdanja novinarka Radia Beograd in mati srbske pevke 40-letne Jelene Karleuše. Srbski mediji so zapisali, da je umrla po dolgotrajni bolezni na svojem domu. Zaradi težav z dihanjem so jo pred tremi leti tudi hospitalizirali. Svoje bolezni ni želela izpostavljati, zato se je do zdravnika odpravila šele, ko je začela kašljati kri in vse od takrat so jo pestile velike zdravstvene težave, o katerih niti ona, niti Karleuša nista želeli govoriti.

Divna, ki je bila rojena v Sloveniji, je sodelovala tudi v številnih srbskih resničnostnih šovih (Parovi, Akademija debelihin Veliki brat). Karleuša je bila s svojo materjo zelo povezana, tako ji je posvetila tudi nagrado, ki jo je dobila za pesem Bankina.

lani septembra pa je Karleušin soprog Duško Tošićizgubil svojega očeta, na katerega je bila zelo navezana tudi pop pevka.