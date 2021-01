Umrla Marija iz Žikine dinastije

Poslovila se je igralka Rialda Kadrić, poroča srbski Kurir.

"Ljudje mislijo, da jih nihče od bližnjih ne bo nikoli zapustil, vsaj ne nenadoma, saj je to najtežje. Ko izgubimo nekoga, od kogar se nimamo možnosti posloviti, ostanemo brez besed ..." se je od igralke Rialdena družbenih omrežjih poslovil njen prijatelj Dušan in ob tem obujal spomine na njuna srečanja.

"Spomnim se njenih seminarjev, na katerih so razpravljali o filmu in psihoanalizi. Vedno je imela lucidne interpretacije in neverjetno analitično energijo. Ko gre za ljubezen, se psihoanalitičarka ne more zmotiti. S to ljubeznijo se tudi poslavljam od tebe, draga Rialda," je še dodal.