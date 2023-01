Umrla mati Tristana Thompsona

Tristan in Andrea Thompson s hčerko in vnukinjo True.

Čeprav je bilo v odnosu med Tristanom in Khloe vse prej kot mirno in zvesto, je bila Khloe po besedah vira "izjemno blizu Tristanovi materi", zato mu bo v tem času stala ob strani, prav tako pa bodo svojo oporo nudili tudi vsi preostali člani klana Kardashian.

"To je bilo zelo nepričakovano," je za tuje medije povedal vir blizu družine, ki se že zbira v Torontu. Tam sta z zasebnim letalom iz Los Angelesa pristala tudi Tristan in njegova nekdanja partnerka Khloe Kardashian , ki bo po besedah vira Tristanu nudila "oporo in udobje v tem težkem obdobju." Spomnimo, pokojna Andrea je bila babica dveh otrok, ki ju je Tristan pozdravil skupaj z eno izmed sester Kardashian.

Andrea, ki se javno sicer ni izpostavljala, je leta 2011 ob vstopu sina v ligo NBA za kanadski medij spregovorila o sinovem uspehu in dejstvu, da se trdo delo vedno poplača. "Trevor (Tristanov oče, op.a.) je voznik kamiona, jaz pa vozim šolski avtobus. Trdo delamo, ker tako mora biti, če v življenju želiš kaj doseči. To vsi vedo." V pogovoru je pojasnila, da ji sinu tega sicer ni bilo treba dodatno razlagati, saj da je že sam delal na tem, da v življenju uspe.

Mamine podpore se je leta 2020 v času praznovanja materinskega dne spominjal tudi Tristan, ki je povedal anekdoto o odhodu na eno izmed tekem, medtem ko je zunaj divjal snežni metež. Kljub težkim razmeram je Andrea po njegovih besedah obvladala volan, istočasno pa še dojila njegovega mlajšega brata Daniela, ki je neutolažljivo jokal. "Videl sem jo, kako to počne, kakšna bojevnica in šampionka je ter koliko je bila pripravljena žrtvovati zame, da bi prišla na ta turnir, da bi lahko šel igrati in delat nekaj, kar ljubim," se je spominjal. "To je pokazatelj njene ljubezni in strasti do svojih otrok."