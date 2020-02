Umrla mlada vzhajajoča zvezda: usoden je bil tumor

Nikita Pearl Waligwa, ugandska otroška igralka, ki je igrala v Disneyjevem filmu o izjemnem življenju lokalne šahistke Queen of Katwe, je umrla v starosti 15 let. Več medijev, vključno z mediji iz njene rodne Ugande, navaja, da je mlada igralka umrla zaradi možganskega tumorja. Tumor so ji diagnosticirali že leta 2016 in so ga uspešno odstranili, nato pa so lani odkril novo tvorbo.

"Žalujemo zaradi izgube naše lepe Nikite Pearl Waligwa," je zapisal njen soigralec David Oyelowo. "Bila je velika krogla svetlobe, tako v filmu kot v življenju ... Njena svetloba bo živela naprej."

"Z veliko žalostjo pišem o smrti Nikite Waligwe, sladkega, toplega, nadarjenega dekleta, s katerim sem sodelovala pri filmu Queen of Katwe. S tako živahnostjo je igrala Glorio. V resničnem življenju je imela velik izziv, ker se je borila proti možganskemu raku. Moje misli in molitve so z njeno družino in skupnostjo," pa je zapisala igralka Lupita Nyong'o.