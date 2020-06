Umrla najstniška zvezdnica TikToka

Policija je za portal CNN potrdila, da je Siya Kakkar še mladoletna, lokalni mediji pa poročajo, da je bila stara 16 let. Na TikToku je imela skoraj dva milijona sledilcev, v sredo pa je na vse bolj priljubljeno platformo objavila video. Več njenih naloženih videov je imelo milijone ogledov.

Večina videoposnetkov je vsebovala lip-syncing sinhronizacijo ustnic, poustvarjanje popularnih memov in kratkih parodij. Med tistimi, ki so na družbenih medijih izrazili sožalje, sta bila tudi indijski igralec Jay Bhanushali in priznani fotografViral Bhayani. Medtem ko so oboževalci preminule najstnice svojo žalost izrazili pod njenimi objavljenimi videoposnetki.

Mobilna aplikacija TikTok, ki omogoča snemanje kratkih plesnih in glasbenih posnetkov, je v Indiji zelo priljubljena, čeprav jo je indijska vlada na začetku tega leta dva tedna blokirala. V Indiji, odkar so jo uvedli leta 2016, ima aplikacija že več kot 120 milijonov uporabnikov.