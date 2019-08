Umrla nekdanja Playboyeva lepotica, stara je bila le 29 let

Dekle je tako mirno zaspalo, ko je prijatelj opazil, da zelo čudno diha in jo zaradi tega prebudil. Ko je odšla proti kuhinji, pa se je nenadoma začela dušiti, se zgrudila na tla in omedlela. Hitro so poklicali rešilni avtomobil, toda bilo je prepozno. Imela je 29 let.

Policija že preiskuje okoliščine in vzrok smrti, ruski mediji so zapisali, da je eden od možnih vzrokov tudi v tem, da je hkrati jemala druga zdravila, zdravnik, ki ji je dal mešanico zdravil za razstrupljanje telesa pa tega ni vedel.