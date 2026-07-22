Umrla Olivera Katarina, pevka, ki je pela tudi Titu

Rodila se je 5. marca 1940 v Beogradu kot Olivera Petrović, pozneje pa je svojo kariero gradila pod imenoma Olivera Katarina in Olivera Vučo. Diplomirala je na Akademiji za gledališče, film, radio in televizijo v Beogradu ter igralsko pot začela v gledališču. Občinstvo jo je na začetku kariere lahko spremljalo v predstavi Koštana, nato pa se je posvetila filmu in se predstavila tudi širšemu občinstvu na velikem platnu.

Umrla je pevka in igralka Olivera Katarina. FOTO: Profimedia

Ostala bo v spominu kot ena največjih igralskih zvezd nekdanje Jugoslavije. Med njene najpomembnejše filmske vloge sodijo nastopi v filmih Vojnik, Ima ljubavi, nema ljubavi in Partizani. Najbolj znana je bila po vlogi pevke Lenče v filmu režiserja Aleksandra Saše Petrovića Zbiralci perja (Skupljači perja), v katerem je igrala ob Bekimu Fehmiuju.

Ostala bo v spominu kot ena največjih igralskih zvezd nekdanje Jugoslavije. FOTO: Profimedia

Film je leta 1967 prejel veliko nagrado žirije (Grand Prix) na filmskem festivalu v Cannesu ter bil nominiran za oskarja in zlati globus. Kot navajajo srbski mediji, je Olivera Katarina, takrat še Olivera Vučo, v njem pokazala tako igralski kot pevski talent, posebej pri izvedbi pesmi Đelem, đelem. Svojo zadnjo filmsko vlogo je odigrala leta 2008 v filmu Čarlston za Ognjenku.

Olivera Katarina v nemškem filmu Goya. FOTO: Profimedia