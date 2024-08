Umrla Patti Yasutake, igralka serij Beef in Zvezdne steze

"Patti je bila moja prva stranka, ko sem začel delati pred več kot 30 leti. Uživala sva v vsakem dnevu, ko sva delala skupaj. Pogrešal jo bom, njen talent in vztrajnost, predvsem pa njeno prijateljstvo," je v izjavi zapisal Kyle Fritz, menedžer igralke Patti Yasutake, ki je umrla po dolgi bitki z rakom. 70-letnica je po besedah predstavnika umrla obkrožena s svojimi najbližjimi.

Patti Yasutak se je rodila in odraščala v Los Angelesu, kjer je z odliko zaključila šolanje na univerzi UCLA. Študirala je gledališko igro, kasneje pa velik del kariere preživela na odrskih deskah. Tekom kariere je zaigrala v filmih, kot so Crkni, lepotica! in Blind Spot, najbolj znana pa je bila po vlogah v serijah Zvezdne steze, Zvezdne steze: Naslednja generacija in Beef. Kot gostja je zaigrala tudi v televizijskih uspešnicah Talenti v belem, Kosti, Policistka na vrhu, Po sledeh prihodnosti, Specialna enota in Pod lupo pravice.