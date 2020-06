Umrla pevka Vera Lynn, simbol odpora in upanja

Pesem, po kateri jo poslušalci najbolj poznamo, nosi naslov We'll meet again. Vsebino pesmi je v letošnjem govoru navajala tudi kraljica Elizabeta med govorom Britancem zaradi pandemije koronavirusa ločenih od družin in prijateljev. Lynnova, rojena v Londonu leta 1917, je vojakom prepevala tudi večne klasike, kot so The White Cliffs Of Dover, There'll Always Be An England, I'll Be Seeing You, WishinginIf Only I Had Wings.