Tuja scena

Umrla posvojena hči slavnega igralca Martina Shorta

Kalifornija, 25. 02. 2026 08.05 pred 42 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
katherine in martin short

V ponedeljek je umrla Katherine Short, hči zvezdnika Martina Shorta. Posvojenka slavnega igralca je umrla v 42. letu. Čeprav je bil njen oče prepoznaven obraz, je celo življenje živela skrita pred očmi javnosti, delala pa je kot socialna delavka in sodelovala z organizacijo za ozaveščanje o duševnem zdravju.

Martin Short žaluje. V 42. letu je namreč umrla njegova hčerka Katherine Short. Po poročanju tujih medijev naj bi šlo za samomor, našli pa so jo v ponedeljek na njenem domu v Kaliforniji. "Z globoko žalostjo potrjujemo smrt Katherine Hartley Short. Družina Short je zaradi izgube obupana in v tem času prosi za zasebnost," je uradno izjavo za javnost podal tiskovni predstavnik družine. Da so bili v ponedeljek okoli 18. ure obveščeni o incidentu, v katerem naj bi prišlo do streljanja, je potrdila tudi kalifornijska gasilska služba.

Umrla je hčerka Martina Shorta, Katherine.
Umrla je hčerka Martina Shorta, Katherine.
FOTO: Instagram

75-letni komik je Katherine posvojil v zakonu s pokojno ženo Nancy Dolman, ki je leta 2010 umrla za rakom. Imela je še dva posvojena brata Oliverja Patricka in Henryja Hayterja. Čeprav je bil njen oče slavni igralec, se sama nikoli ni veliko pojavljala v javnosti. Delala je kot socialna delavka, zaposlena je bila v zasebnem sektorju, delala pa je tudi kot honorarna sodelavka na kliniki Amae Health, kjer je ponujala psihoterapevtsko pomoč kot del organizirane skupine za doseganje pomoči. Katherine je bila izjemno dosledna pri svojem izobraževanju, saj je leta 2006 najprej diplomirala iz psihologije in študij spolov ter seksualnosti na New York University, nato pa je svoje znanje poglobila leta 2010 z magisterijem iz socialnega dela na University of Southern California.

Meryl Streep in Martin Short na rdeči preprogi premiere četrte sezone serije Only Murders in the Building.
Meryl Streep in Martin Short na rdeči preprogi premiere četrte sezone serije Only Murders in the Building.
FOTO: Profimedia

41-letnica se je redko pojavila v javnosti, a ob posebnih priložnostih je le stala ob boku svojega slavnega očeta, ki navdušuje v seriji Only Murders in the Building. Nazadnje so ju skupaj opazili leta 2023, ko sta v Grand Master Recorders v Hollywood praznovala njen 40. rojstni dan. Pred tem sta se pojavila skupaj tudi leta 2021 na zabavi pred podelitvijo nagrad emmyjev v hotelu Kimpton La Peer v Zahodnem Hollywoodu. Okoliščine njene smrti sicer jasno sporočajo, da tudi tisti, ki pomagajo drugim, potrebujejo podporo in razumevanje. To poudarja splošno sporočilo, da je iskanje strokovne pomoči ključnega pomena in ne znak slabosti, temveč pokazatelj zavedanja svojih težav in poguma.

Razlagalnik

Martin Short je priznan kanadsko-ameriški igralec, komik, pisatelj in pevec, znan po svojem delu v televizijskih oddajah, filmih in na Broadwayu. Najbolj je znan po svoji vlogi v oddaji 'Saturday Night Live' v osemdesetih letih, po nastopih v filmih, kot sta 'Trije amigosi' in 'Očarljiva zmenkarija', ter po svoji trenutni vlogi v priljubljeni seriji 'Only Murders in the Building', za katero je prejel več nagrad emmy.

Socialni delavec je strokovnjak, ki pomaga posameznikom, družinam in skupnostim pri obvladovanju in reševanju težav, ki vplivajo na njihovo dobro počutje. To lahko vključuje pomoč pri duševnih boleznih, zasvojenostih, finančnih težavah, težavah v odnosih ali pri dostopu do socialnih storitev, kot so zdravstvena oskrba, izobraževanje in stanovanja. Socialni delavci uporabljajo različne pristope, vključno s svetovanjem, zagovorništvom in povezovanjem ljudi s potrebnimi viri.

Amae Health je organizacija ali klinika, ki ponuja storitve na področju duševnega zdravja, kot nakazuje članek, ki omenja, da je Katherine Short tam delala kot honorarna sodelavka in nudila psihoterapevtsko pomoč. Takšne organizacije se običajno osredotočajo na zagotavljanje celostne podpore za duševno in čustveno dobro počutje, pogosto vključujejo terapevte, svetovalce in druge strokovnjake za duševno zdravje, ki pomagajo posameznikom pri obvladovanju različnih psiholoških izzivov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Martin Short Katherine Short samomor Hollywood žalost duševno zdravje socialno delo

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
