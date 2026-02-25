Umrla posvojena hči slavnega igralca Martina Shorta

Martin Short žaluje. V 42. letu je namreč umrla njegova hčerka Katherine Short. Po poročanju tujih medijev naj bi šlo za samomor, našli pa so jo v ponedeljek na njenem domu v Kaliforniji. "Z globoko žalostjo potrjujemo smrt Katherine Hartley Short. Družina Short je zaradi izgube obupana in v tem času prosi za zasebnost," je uradno izjavo za javnost podal tiskovni predstavnik družine. Da so bili v ponedeljek okoli 18. ure obveščeni o incidentu, v katerem naj bi prišlo do streljanja, je potrdila tudi kalifornijska gasilska služba.

Umrla je hčerka Martina Shorta, Katherine. FOTO: Instagram

75-letni komik je Katherine posvojil v zakonu s pokojno ženo Nancy Dolman, ki je leta 2010 umrla za rakom. Imela je še dva posvojena brata Oliverja Patricka in Henryja Hayterja. Čeprav je bil njen oče slavni igralec, se sama nikoli ni veliko pojavljala v javnosti. Delala je kot socialna delavka, zaposlena je bila v zasebnem sektorju, delala pa je tudi kot honorarna sodelavka na kliniki Amae Health, kjer je ponujala psihoterapevtsko pomoč kot del organizirane skupine za doseganje pomoči. Katherine je bila izjemno dosledna pri svojem izobraževanju, saj je leta 2006 najprej diplomirala iz psihologije in študij spolov ter seksualnosti na New York University, nato pa je svoje znanje poglobila leta 2010 z magisterijem iz socialnega dela na University of Southern California.

Meryl Streep in Martin Short na rdeči preprogi premiere četrte sezone serije Only Murders in the Building. FOTO: Profimedia

41-letnica se je redko pojavila v javnosti, a ob posebnih priložnostih je le stala ob boku svojega slavnega očeta, ki navdušuje v seriji Only Murders in the Building. Nazadnje so ju skupaj opazili leta 2023, ko sta v Grand Master Recorders v Hollywood praznovala njen 40. rojstni dan. Pred tem sta se pojavila skupaj tudi leta 2021 na zabavi pred podelitvijo nagrad emmyjev v hotelu Kimpton La Peer v Zahodnem Hollywoodu. Okoliščine njene smrti sicer jasno sporočajo, da tudi tisti, ki pomagajo drugim, potrebujejo podporo in razumevanje. To poudarja splošno sporočilo, da je iskanje strokovne pomoči ključnega pomena in ne znak slabosti, temveč pokazatelj zavedanja svojih težav in poguma.